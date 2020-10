Dopravci škrtají některé spoje. Vlaky a autobusy vozí vzduch

Omezení se tentokrát ve větší míře dotýká autobusů, zrušených vlaků je naproti tomu méně.



„Ve srovnání s loňským obdobím jsou nyní vlaky zaplněné ze čtyřiceti procent. Vidíme ale v počtu cestujících sestupnou tendenci a netušíme, kam až to může dojít,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. O třiceti procentech normální obsazenosti mluví konkurenční dopravce Arriva, který kromě železnice provozuje i autobusovou dopravu ve veřejném zájmu.

Prázdné spoje znamenají ztráty

Právě vidina stále prázdnějších spojů a s tím související prohloubení ztráty vedla stát a řadu krajů k omezení objednávky vlaků a autobusů. Výjimek je poskrovnu, bez omezení jsou zatím Karlovarský, Jihočeský nebo Ústecký kraj.

„Zavést „prázdninový provoz“ či redukovat linky veřejné dopravy neplánujeme, rodiče dál musejí dopravit děti do mateřských škol. A občané v regionu samozřejmě i nadále jezdí autobusy a vlaky do práce,“ uvedl náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík. Situace se ale může změnit v závislosti na epidemiologické situaci. Přechod k omezeným jízdním řádům by pak byl otázkou několika dní.

Naopak v Plzeňském kraji už od pondělí platí omezení u autobusů, během dvou týdnů prázdninového jízdního řádu ušetří 45 tisíc ujetých kilometrů. Nejezdí tak například linky, které svážejí školáky do Kašperských Hor z okolí, nebo linka z Pňovan do Touškova.

Kvůli uzavření restaurací a kulturních akcí se pak rušily noční spoje. Například v Libereckém kraji je to čtveřice nočních víkendových linek vyjíždějících z libereckého hlavního nádraží po půl jedné do Semil, Desné, Hrádku nad Nisou a do Frýdlantu. „Dále byly zrušeny turistické spěšné vlaky mezi Prahou, Jičínem a Turnovem, které provozují ČD na své komerční riziko,“ doplnil mluvčí kraje Filip Trdla.

Největší omezení je na Zlínsku

Rozdílná opatření v krajích do velké míry kopírují to, zda v dané lokalitě jezdí vlaky a autobusy pouze poloprázdné, nebo zda vozí téměř výhradně vzduch. Podle Českých drah je totiž velký rozdíl v obsazenosti mezi jednotlivými regiony. Například na Zlínsku patří aktuální počet cestujících ve vlacích státem vlastněného dopravce k nejnižším v Česku. Zlínský kraj proto vyhlásil největší omezení v drážní dopravě – počet spojů zredukoval o desetinu.

Jinak je tomu například ve Středočeském kraji, který má silnou příměstskou dopravu. Zrušení školních linek se zde projevilo výpadkem sedmi tisíc kilometrů v drážní a zhruba 33 tisíc kilometrů v autobusové dopravě necelým jednoprocentním výpadkem přepravní kapacity.

Kromě krajů se do škrtání v jízdních řádech pustilo i ministerstvo dopravy, které objednává dálkovou železniční dopravu. Konkrétně se omezení týkají osmi rychlíkových linek spojujících hlavní město s Brnem, Hradcem Králové, Českými Budějovicemi nebo Děčínem. Dále pak se zrušilo spojení Brna s­ Budějovicemi a Kolínem s Ústím nad Labe. Nejezdí také rychlík z Ostravy do slovenské Čadce. Fakticky tak dopravce zrušil desítky spojů zejména v okrajových částech.

Přestože hlavním motivem rušení spojů jsou úspory, velké šetření se od omezení provozu očekávat nedá. Dopravce musí i nadále platit náklady spojené s vozidlem. Ušetřit není možné ani na mzdách, maximálně tak za přesčasové příplatky. Fakticky tak jde o úspory za energie, údržbu vozidel a u železniční dopravy o poplatek za dopravní cestu.

„Ušetřené provozní náklady jsou v celkovém objemu finančních ztrát z výběru jízdného v řádu nižších stovek milionů od vypuknutí pandemie covid-19 pouze marginální záležitostí,“ uvedla středočeská mluvčí Helena Frintová.