Spory Kiwi s aerolinkami mohou uškodit i pražskému letišti, má s ním smlouvu

Pražské letiště přenechává prodejci Kiwi.com nabídku prémiových služeb a má za to reklamu. Kampaň, jež měla do vyprázdněných terminálů po covidové karanténě přilákat cestující, kteří Prahu využijí jako přestupní uzel pro lety dále do světa, spustilo Letiště Václava Havla na jaře. Nyní ji komplikuje to, že řada aerolinek dává od Kiwi ruce pryč.