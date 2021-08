Ryanair prodáváme dál, říká o sporu šéf Kiwi.com. Radí tisknout v jiné barvě

Kiwi.com začalo v roce 2015 jako vyhledávač levných leteckých spojení do netradičních destinací. Přišlo tehdy s unikátním know how, které umožňovalo spojovat lety vzájemně nespolupracujících aerolinek včetně nízkonákladových. Součástí nákupu je i pojištění pro případ zpoždění prvního letu, kvůli kterému cestující zmešká následný let.



Aerolinky brání inovaci, konkurenci a srovnávání cen – Ryanair jen využívá barvu palubní vstupenky, aby zkomplikoval život cestujícím, kteří si letenku nerezervovali přímo u něj. Oliver Dlouhý šéf Kiwi.com