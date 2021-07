Konec výhod. Evropská komise chce zdanit znečišťující letecké palivo

Komise se k návrhu, který se před zveřejněním může ještě změnit, odmítla vyjádřit. Klimatickým cílem Evropské unie je snížit skleníkové plyny do roku 2030 (ve srovnání se stavem v roce 1990) o 55 procent.



Vyjmutí leteckého paliva ze zdanění „není v souladu se současnými výzvami a politikami v oblasti klimatu“, uvádí dokument. Dodává, že unijní daňová pravidla podporují fosilní paliva na úkor ekologických zdrojů energie, a je třeba je změnit tak, aby podporovala cíle bloku v oblasti klimatu.

Návrh počítá se zavedením celounijní minimální sazby daně na energetické produkty dodávané jako letecké palivo pro lety v Evropské unii. Od roku 2023 by minimální sazba daně na letecké palivo začínala na nule a postupně by se během deseti let zvyšovala, dokud by nebyla zavedena plná sazba.

Návrh neupřesňuje, jaká bude konečná sazba. Udržitelná paliva, včetně obnovitelného vodíku a pokročilých biopaliv, by během tohoto desetiletého období minimální dani nepodléhala.



Souhlasit musí všichni

Prosazení návrhu by může být politicky nesnadné. Změny unijních daňových sazeb vyžadují jednomyslný souhlas 27 členských zemí EU, což znamená, že je může vetovat kterýkoli stát. Národní daně si stanovují členské země sami, ale Brusel může určit minimální unijní sazbu. Návrh komise vychází z toho, jak dané palivo znečisťuje životní prostředí.

Cílem je přimět letecké společnosti, aby začaly přecházet na udržitelná paliva, jako je například e-kerosin, a omezily tak emise skleníkových plynů. Zavádění těchto paliv však brání vysoké náklady a jejich podíl na evropské spotřebě leteckého paliva je nižší než jedno procento.



Očekává se též, že Brusel příští měsíc navrhne letecké společnosti zavázat k tomu, aby používaly určitý minimální podíl udržitelných paliv, čímž by se po nich zvýšila poptávka.