Emirates globálně posilují své linky. Do služeb se vrací i patrový airbus

Emirates v současnosti létají do 115 destinací po celém světě. Na konci července společnost obnoví téměř 90 procent své letové sítě před pandemií a budou tak provozovat 880 letů týdně do 124 měst celého světa.

V červenci aerolinky obnoví lety do Benátek, Phuketu, Nice, Orlanda, Mexico City, Lyonu a na Maltu) Od 22. července Emirates spustí také let do Miami, druhého největšího města na Floridě a celosvětově oblíbené dovolenkové destinace.

„Emirates pokračují ve svém závazku propojovat Dubaj, obchod a komunity po celém světě a usilovně pracují na obnovení sítě a zajištění dopravy do více destinací, a to ve spolupráci s mnoha zúčastněnými stranami,“ řekl Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel Emirates Airline a Emirates Group.

„Posledním vývoj nás povzbudil, mnoho zemí nyní začíná další kapitolu a své hranice otevírají i pro zahraniční návštěvníky. Tam, kde se restrikce rozvolňují, pozorujeme silné oživení poptávky,“ dodal Maktoum.

Emirates podle něj velmi rychle reagují nabídkou svých služeb na nejnovější vývoj a chápou se příležitostí pro další růst. Zákazníkům chtějí podle slov šéfa společnosti poskytovat více možností prostřednictvím co nejlepších a nejkvalitnějších leteckých služeb.

Více letů do top destinací

Aerolinky v celé své síti posílí letovou kapacitu a rozšíří letový řád. V návaznosti na otevírání řady destinací pro mezinárodní návštěvníky bez povinné karantény Emirates navýší frekvence letů do dvanácti měst v Evropě, Africe a Severní Americe.

V červenci a srpnu společnost posílí lety do Mnichova, Düsseldorfu, Hamburku a Curychu, Vídně, Prahy, Madridu, Stockholmu, Bruselu, Lisabonu, Chicaga a Tunisu. V Evropě aerolinky v současné době létají do více než třiceti měst ve dvaceti zemích včetně oblíbených prázdninových destinací, jako je Řecko, Španělsko, Itálie, Francie a Malta. Tam nyní umožňují příjezd i bez povinné karantény.

Ve Spojených státech, které mají s rychlým očkovacím procesem a znovuobnovením letecké dopravy před zbytkem světa znatelný náskok, Emirates pokračují v posilování své pozice. S Miami, které přidá do své sítě od července, budou provozovat přes sedmdesát letů do USA týdně včetně Bostonu, Chicaga, New Yorku (JFK a Newark), Houstonu, Dallasu, Los Angeles, San Franciska, Seattlu, Washingtonu D.C. a Orlanda.

Aerolinky navyšují také své transatlantické lety mezi Milánem a New Yorkem a Aténami a Newarkem a vycházejí tak vstříc narůstající poptávce pasažérů po prémiových třídách.

Dvoupatrový airbus se vrací

Emirates také navýší svou síť, kterou obsluhoval Airbus A380 a přinese tak zážitek pasažérům z této vlajkové lodi do patnácti měst na 129 letech týdně. Během léta Emirates plánují aktivovat přes třicet svých letounů A380 a rozšířit tak svou flotilu 151 letounů Boeing 777.

Emirates nasadí během léta letoun A380 do různých měst od Afriky až po Kanadu. Létat se bude do Káhiry, Džiddy, Ammánu, Kantonu, Londýna Heathrow, Manchesteru, Frankfurtu, Vídně, Paříže, Mnichova, Moskvy, New Yorku JFK, Los Angeles, Washingtonu D.C. a Toronta.