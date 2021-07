Chybí cisterny a kerosin. Piloti aerolinek vypínají motor, přibude mezipřistání

American Airlines je největší letecký dopravce na světě podle počtu letadel ve flotile. Za nedostatkem paliva je především fakt, že je málo cisteren, které palivo na letiště dopravují, a také málo řidičů těchto nákladních aut, uvedl server CNBC. V některých případech se ale nedostává ani paliva, i když je cisterna s řidičem k dispozici. Znamená to další problém, s kterým se letecká doprava v USA potýká po těžkostech, které jí loni způsobila pandemie a propad zájmu o cestování letadlem.



„Zpoždění při zásobování základen American Airlines leteckým palivem zpočátku ovlivnilo zejména města na západě USA, ale teď už je hlášeno prakticky z celé země. Očekáváme, že zpoždění v dodávkách bude pokračovat do poloviny srpna,“ uvedl šéf leteckého provozu v American Airlines John Dudley. Pilotům to sdělil v oběžníku, z něhož cituje CNBC. Management jako jednu z možností zvažuje i to, že letadla s sebou budou brát palivo navíc, které pak vyloží na letištích, která pociťují akutní nedostatek.

Zatím jen malé dopady

„Vzhledem k tomu, že naše země se nadále potýká s mnoha problémy, začněme spolupracovat jako tým, abych fungovali spolehlivě, bezpečně a co možná nejefektivněji,“ napsal Dudley. Nedostatek leteckého paliva kvůli zpoždění v dodávkách ale má podle něj na jednotlivé lety zatím jen minimální dopady. Žádný let kvůli tomu zatím nebylo nutné zrušit. „Náš tým situaci i nadále nepřetržitě sleduje, abychom minimalizovali dopady na naše zákazníky,“ uvedla společnost American Airlines.

Mluvčí konkurenční letecké společnosti Delta Air Lines řekl, že firma také zaznamenala zpoždění v dodávkách leteckého paliva na některá menší letiště na západě USA, ale že firma v důsledku toho žádné problémy nepociťuje. Problémy kvůli tomu zatím nemá ani společnost Southwest Airlines, ale pokud by taková situace nastala, i tyto aerolinky by si pomohly tím, že začnou brát s sebou více paliva a to pak budou nechávat na letištích, kde je největší nedostatek.

„Byli jsme a stále jsme v kontaktu s federálními úřady a s provozovateli produktovodů, abychom ty kapacitní problémy s leteckým palivem vyřešili,“ uvedla organizace Airlines for America, která zastupuje většinu největších leteckých společností v USA. O tom, kolik paliva stroj před odletem načerpá, rozhoduje kapitán letadla.

„Chceme se ujistit, že bude zachována nezbytná míra bezpečnosti, a také že nenecháme cestující v potížích,“ poznamenal mluvčí organizace Allied Pilots Association Dennis Tajer. Tato organizace hájí zájmy zhruba 15 000 pilotů American Airlines.

Potíže s dodávkami leteckého paliva se objevují v době letní turistické sezony, kdy je poptávka po kerosinu a dalších pohonných hmotách vyšší než v jiných částech roku. Šéfové amerických leteckých společností tvrdí, že poptávka po cestování už je blízko úrovni roku 2019, tedy před pandemií, a možná i vyšší.