Zdanění leteckého benzinu by zdražilo letenky v Evropě

Počet cestujících v letecké přepravě by se pak snížil o 11 procent na 613 milionů ročně. Uvádějí to uniklé unijní dokumenty, do nichž měl možnost nahlédnout list Financial Times (FT).

Zpráva připouští, že se zavedením daně by zaměstnanost sektoru klesla o 11 procent, dopad na celkovou zaměstnanost v EU by ale byl minimální. Ze 194 milionu pracovních míst v unii je v leteckém sektoru 3,2 milionu.

Letecké palivo pro mezinárodní linky (v EU i do třetích zemí) je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Pravidla EU členským státům umožňují uplatňovat daň z kerosenu v domácí přepravě, žádný z nich to ale nedělá, upozorňuje list.

Emise z letectví trvale rostou

Letecký sektor generuje asi 2,5 procenta globálních emisí oxidu uhličitého. Spolu s hospodářským růstem se zvyšují i emise, na období 2010 až 2020 se počítá s jejich zvýšením o 68 procent. Vyplývá to z dokumentu, který v únoru předložilo na jednání EU Nizozemsko.

To také zorganizovalo konferenci na téma daní v letecké přepravě, svolalo ji na 20. června. „Každý sektor musí přispět k boji se změnami klimatu, od dopravy a zemědělství k průmyslu a letecké přepravě. Jelikož emise se u hranic nezastaví, musíme konat na evropské úrovni,“ uvedl nizozemský diplomat.

Letecké společnosti jako IAG, Lufthansa a Air FRance-KLM vidí za špatnými výsledky svého hospodaření vysoké náklady na palivo. Podle dat společnosti Patts barel leteckého paliva stojí kolem 85 dolarů (1947 Kč), zatímco před třemi lety to bylo 50 dolarů.