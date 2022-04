Dráhy posilují dopravu o Velikonocích. Zvýšený zájem registruje i konkurence

Například rodina (2 dospělí a až 3 děti do 15 let) zaplatí za jednodenní výlet z Brna nebo z Ostravy do Prahy a zpět při použití Skupinové víkendové jízdenky 699 korun, včetně veškeré městské dopravy v Praze pak 879 korun. K výletům je možné využít také levnější regionální verzi jízdenek.