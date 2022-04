Památky jsou v Praze otevřené, některé připravily velikonoční akce

V omezeném režimu bude otevřená katedrála na Pražském hradě. Obdivovat interiéry památky a její výzdobu mohou návštěvníci v sobotu od 9:30 do 17:00 a v neděli od 12:30 do 16:30. Ve sváteční pondělí bude otevřeno od 9:00 do 17:00, uvedl na webu Hrad.

V běžné otevírací době bude přístupný Vyšehrad. Jeho návštěvníci mohou ve velikonoční dny shlédnout stálou expozici Historické podoby Vyšehradu, aktuální výstavu v Galerii Vyšehrad nebo se projít podzemními chodbami, kde je umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu.

Otevřená bude i Staroměstská radnice v centru české metropole. Na Velikonoční pondělí budou navíc prostory radnice otevřené namísto od 11:00 už od 9:00, uvedla Klára Malá, mluvčí městské organizace Prague City Tourism (PCT).

Někde se konají speciální akce

Milovníci moderního umění mohou v čase od 10:00 do 18:00 navštívit také Museum Kampa. V běžné otevírací době jsou během velikonočních svátků otevřené rovněž objekty Národního muzea. Naopak výstavní prostory Národní galerie budou v pondělí zavřené. Na Velký pátek a o víkendu se lidé mohou vystaveným uměním těšit v čase od 10:00 do 18:00. Instituce to uvedly na svých webech a na sociálních sítích.

Praha 3 bude pořádat akci s názvem Žižkonoce, informoval mluvčí třetí městské části Pavel Trojan. Zájemci si v neděli v komunitním centru Vozovna a v Atriu mohou uplést pomlázku, nebo si od 14:00 zahrát tematickou venkovní hru. Praha 6 na Velikonoční pondělí připravila pro milovníky hudby koncert v prostorách Národní technické knihovny. Pod vedením dirigentky Miriam Němcové zazní Carmina Burana německého skladatele Carla Orffa.

Komentovaná krmení zvířat mohou lidé v pondělí od 11:00 hodin vidět v pražské zoo. Na velikonoční výslužce si budou podle informací na webu zoo pochutnávat žirafy, lemuři či gorily. V nedaleké botanické zahradě v Troji bude v pondělí mimořádně otevřený i tamní skleník Fata Morgana, v němž se nyní koná výstava tropických motýlů. Ve venkovních prostorách zahrady mohou lidé o Velikonocích v čase od 9:00 do 19:00 obdivovat rozkvetlé narcisy, tulipány, magnolie nebo azalky, uvedla mluvčí Michaela Bičíková.