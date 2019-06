Pilot otočil let v půlce Atlantiku zpět do Bruselu. Do cíle to měl stejně daleko

Dopravce se k případu zatím podrobněji nevyjádřil, podle portálu One Mile at a Time je však nejpravděpodobnějším vysvětlením manévru nějaké administrativní pochybení.

Stroj A330-300 odstartoval v sobotu ve 12:30 a opět v Bruselu přistál večer v 21:15, tedy po osmi a půl hodinách letu. Za tu dobu by pravděpodobně přistál nebo byl poblíž cílového Washingtonu na východním pobřeží USA.

INCIDENT: Brussels Airlines #SN515 Brussels to Washington-Dulles (Airbus A330 OO-SFL) turned back mid-Atlantic on Saturday & ret. to BRU 9 hours after departure, apparently due to the aircraft not having clearance to land in the US.https://t.co/dsS6JAFJFshttps://t.co/T2UFuiYGc3 pic.twitter.com/cZYEE0opsn — Airport Webcams (@AirportWebcams) 23. června 2019

Zajímavé jsou okolnosti, které letu předcházely. Původně měl let obsluhovat stroj A330-200, na poslední chvíli byl ovšem změněn za jiný stroj flotily A330-300 s registračním označením OO-SFL. S ním létala Lufthansa od března 2019, od 18. května jej využívala Brussels Airlines. Nicméně stroj je registrován na Eurowings (Brussels Airlines jsou totiž součástí plánovaného spojení s Eurowings, obě společnosti vlastní německá Lufthansa, pozn. red.). Podstatné však je, že šlo o první let do Spojených států od chvíle, kdy bylo letadlo přeregistrováno jako letadlo Brussels Airlines/Eurowings.

Firma se omezila na prosté vyjádření, že příčinou návratu stroje z Atlantiku jsou „provozní důvody“. Nicméně podle některých pasažérů posádka letu přišla s vysvětlením, že za problémy může nezaregistrování nového stroje v USA.

Portál One Mile at a Time uvádí, že aerolinky vyjde chyba velmi draho. Jen na kompenzacích za zrušené a neuskutečněné lety (a to i u zpátečního spoje) to odhadem může být přes 500 tisíc eur (12,8 milionu korun).