Bolt jezdí za čtvrtinu toho, co ostatní. Záleží na mnoha faktorech, říká

„Za poslední dny jsem jel několikrát Boltem a jejich ceny mi přijdou neuvěřitelné. Dávají masivní slevy a to, co by normálně stalo třeba 250 Kč, tak stálo 55 až sedmdesát korun. Uber oproti tomu nabízí jízdy za čtyřnásobek,“ upozornil redakci jeden z pražských čtenářů.

Jako důkaz zaslal i screenshoty z aplikace, kdy mu zhruba na 4,5 km dlouhé trase v centru Prahy Uber nabízel svezení za 265 Kč, zatímco Bolt si ve své kategorii Comfort účtoval 75 korun, sníženou ze standardních 190 Kč. „Ano, mám u Boltu slevu, ale nikdy se mi nestalo, že bych ji neměl,“ dodal čtenář.

Srovnání cen taxislužeb na trase Smíchov - Flora

Podle platformy Bolt ale o žádnou mimořádnou akci nejde. „Slevové kampaně Bolt poskytuje v průběhu celého roku v různé výši a náhodně vybraným uživatelům. Pokud budete mít štěstí, tak i například jízda, která běžně stojí 150 Kč, může vyjít na pouhých padesát korun,“ říká Soňa Stloukalová, country manažerka Boltu pro Českou a Slovenskou republiku.

Sleva a její výše jsou tedy podle ní náhodné. Výslednou cenu v aplikaci jednotlivých uživatelů ale ovlivňuje hned několik faktorů. „Algoritmus, který určuje cenu, zohledňuje velké množství faktorů jako jsou např. denní doba, aktuální poptávka, momentální vytížení partnerských řidičů a mnoho dalších faktorů,“ doplňuje Stloukalová.

Stejná trasa tedy stojí různě v závislosti na tom, zda je uskutečněna ve dne či v noci, ve špičce či mimo ni a v závislosti na tom, kolik řidičů je zrovna k dispozici. Přičemž když budou všichni vytíženi, cena stoupá. Kombinací faktorů tak mohou uživatelé jezdit i za ceny, které jsou oproti konkurenci i čtvrtinové. V jakých chvílích a za jakých podmínek se ale nedá dopředu určit.

Dalším důvodem nízkých cen jsou údajně také větší dostupnost a nižší náklady. „Důvodem cenové výhodnosti Boltu oproti konkurenci je okolnost, že partnerští řidiči Boltu jsou dostupní do pouhých jednotek minut. Díky tomu mají nižší náklady na celkovou jízdu, tedy včetně cesty za pasažéry,“ dodává Stloukalová.

Redakce s dotazem oslovila i konkurenční společnosti Uber a Liftago. Uber z principu počínání konkurentů nekomentuje a ani v tomto případě se nevyjádřil.

Podle Liftaga ale postup Boltu není v pořádku. „Na trhu taxislužeb dochází v momentální době k dumpingu cen. Za ceny jízd některých konkurentů není možné zajistit kvalitní servis koloběžky, natož poctivě platit řidiče, kteří jsou prověření, pojištění a nabízejí profesionální služby,“ uvedl Lukáš Musil z Liftaga.

Částka, kterou platforma Bolt vyplácí řidičům, se v případech zmíněných slev liší od té, kterou platí zákazníci. „Všechny slevy pro cestující jsou plně hrazeny ze strany Boltu a nijak nesnižují výdělek partnerského řidiče,“ dodává Soňa Stloukalová.

Liftago ale podobný přístup k zákazníkům neplánuje. „Fandíme udržitelnému podnikání a nemáme v plánu konkurovat cenou blížící se jízdnému v MHD a na úkor kvality,“ uzavírá Lukáš Musil.