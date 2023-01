Na jednom místě pro auto zaparkujete 20 koloběžek, říká viceprezident Boltu

To je vaše základní vize ideální dopravy ve městě 21. století?

Důležitá je kombinace hromadné a sdílené dopravy, ať už jde o koloběžky, elektrokola, nebo sdílené automobily. Jejich cílem je nahradit každodenní užívání osobních aut, protože ta nejsou efektivní. Vypouštějí mnoho emisí, zabírají moc místa ve veřejném prostoru a většinu času jen někde parkují. Ideální je takzvaný „hub and spoke“ model. Linky hromadné dopravy zde slouží jako tepny, jejich zastávky jsou huby (rozbočovače – pozn. red.), z nichž cestující použije sdílenou dopravu, aby dorazil do cíle. Ve městech, kde společnost Bolt už několik let operuje, vidíme, že lidé tímto způsobem skutečně mikromobilitu používají.

V Tallinu jsem dělal experiment, když jsem někam jel z kanceláře. Cestou tam jsem si vzal taxi a zpátky jsem jel na koloběžce. Zabralo mi to stejný čas kvůli zácpám na silnici. Ale koloběžka byla třikrát levnější. Dmitri Pivovarov viceprezident Boltu pro mobilitu