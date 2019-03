Uzemněné boeingy vzlétnou nejdřív v květnu. Aerolinky zvažují odškodnění

15:25 , aktualizováno 15:25

Americká Federální letecká správa ve čtvrtek oznámila, že se letouny Boeing 737 MAX do vzduchu znovu dostanou nejdříve v květnu. Podle ní totiž bude testování a aktualizace jejich softwaru trvat nejméně měsíc, možná i déle. Některé aerolinky zvažují, že by za to po Boeingu požadovaly odškodnění.