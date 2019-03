Výpadek letounů pomohou českým Smartwings pokrýt bulharské Fly2Sky

Bulharský letoun i s posádkou by měl cestující vozit od čtvrtka na linkách do Kodaně, Říma a Milána. „Maximum pravidelných letů se pokusíme pokrýt letadly z flotily koncernu Smartwings. Nicméně pokud to bude provozně nezbytně nutné, budeme si v zájmu zajištění pravidelnosti provozu na ad hoc bázi půjčovat letadla na principu ACMI-in“, uvedl mluvčí ČSA Daniel Šabík.



Přestože ČSA ve své flotile uzemněný stroj nemají, občas se na letech červenobílého dopravce vyskytoval. ČSA pro lety po Evropě využívá stroje sesterského dopravce, zatímco vlastní letouny Airbus pronajímá do Německa.

Smartwings ani ČSA zatím kvůli výpadku letounů nemusely zrušit žádný spoj. Dodržování nasmlouvaných letů s omezenou flotilou jim však přináší vyšší provozní náklady. Už dříve Smartwings uvedly, že pokrýt většinu spojů zvládnou s vlastními letadly a že se zároveň rozhlíží po možnosti pronájmu letounů u jiných společností. „Volných letounů, které by mohly uzemněné letouny nahradit, ale k dispozici mnoho není,“ dodala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Boeing 737 MAX je čtvrtou generací úzkotrupého letounu Boeing 737 a vedle typu MAX 8, který se ve službě etiopské společnosti Ethiopian Airlines v neděli zřítil, zahrnuje typy MAX 7, MAX 9, MAX 10 a MAX 200.

Po nedělní nehodě, při které zahynulo všech 157 lidí na palubě, postupně letecké společnosti i státy vyloučily stroje MAX 8 i jiné typy této generace z provozu. Jako poslední tak učinily Spojené státy s Panamou.