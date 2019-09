Boeingy budou stát další měsíce. Evropa si je chce schválit sama

Letouny Boeing 737 MAX zůstávají na zemi už šestý měsíc a zatím není jasno, kdy by se mohly opět ukázat na obloze. Šanci, že by aktualizace nového softwaru stabilizačního systému MCAS mohly být americkým Federálním leteckým úřadem (FAA) schváleny už příští měsíc, nyní zkomplikovalo oznámení o dalším odkladu.



Panel složený z expertů devíti úřadů pro civilní letectví o víkendu prodloužil testování nového softwaru o několik týdnů. Skupina, které se účastní například Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA) nebo letecké úřady z Brazílie, Číny či Indonésie, přitom měla práci ukončit už v polovině prázdnin.

Opakované oddalování návratu na nebe se odráží i v plánech aerolinek. Jeden z největších vlastníků uzemněného modelu, společnost American Airlines, o měsíc posunul datum, kdy očekává návrat letounu do pravidelného provozu.

Momentálně se počítá s tím, že první cestující by po vynucené pauze letadlo mohli začít využívat na začátku prosince. American Airlines a­ ještě před nimi United Airlines se tak rozloučily s možností, že by se stroje mohly vrátit do služby ještě před tradičním listopadovým zvýšením zájmu o cestování ­v souvislosti s oslavou Dne díkůvzdání.

Úřady budou obezřetnější

Výrazně pesimističtější v odhadu návratu letounů je tuzemský dopravce Smartwings. Ten předpokládá, že je znovu využije až v dubnu příštího roku a vývoj událostí mu dává do jisté míry zapravdu.

Provoz nových úspornějších boeingů zakázaly během poloviny letošního března letecké orgány po celém světě po nehodě letounu Ethiopian Airlines. Podobně jako u­ nehody Lion Air v Indonésii z loňského října byla hlavní příčina ztráty kontroly nad letadlem připisována stabilizačnímu systému MCAS. Společnost Boeing následně připustila, že už od prvního neštěstí pracovala na aktualizaci softwaru, díky kterému by měl být „bezpečný letoun ještě bezpečnější“.



Další kontroverzí, která je s vybavením letounu tímto systémem spojována, je skutečnost, že místo kontrolního úřadu si jej Boeing částečně schvaloval sám. To nyní vede letecké orgány zajišťující bezpečnost letového provozu mimo USA k větší obezřetnosti před razítky amerického leteckého úřadu.



„EASA si vymínila, že chce provést alespoň vlastní validaci nového softwaru,“ uvedl mluvčí českého Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Vítězslav Hezký. Jasno o dalším postupu evropského úřadu by podle něj mohlo být po čtvrtečním jednání její správní rady. Teoreticky se tak může stát, že letouny budou smět létat nad Spojenými státy, zatímco v Evropě bude nadále platit současná stopka jejich provozu.

Rozdílný přístup v jiných částech světa ostatně platil už při jejich postupném uzemňování. Nejpřísněji se tehdy zachovaly čínské orgány, které zákaz letů vydaly už 11. března, tedy druhý den po nehodě u­ etiopské Addis Abeby. O den později se k zákazu připojila Evropa, Brazílie, Austrálie, Singapur nebo Jižní Korea. Nejbenevolentnější byly orgány USA, které zákaz vydaly až 13. března.

Nejbezpečnější letadla?

Čekat na rozhodnutí orgánů ale nemohou cestovní kanceláře, které už v současnosti musí mít objednané ubytovací kapacity na příští léto. „Uzemněné Boeingy typu MAX nás v plánování sezony 2020 nijak neovlivňují. Leteckým společnostem by jistě obnovení provozu pomohlo, ale letošní velmi úspěšná sezona je důkazem, že jsme si díky flexibilní spolupráci schopni poradit i bez zmíněných letounů,“ řekl MF­ DNES mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Ani konkurenční Exim Tours se při objednávání kapacit na případné riziko, že by americké letouny do vzduchu nesměly ještě napřesrok, neohlíží.

Tuzemským Smartwings v letošní letní sezoně vypadla třetina letadlové flotily, když musela na zemi nechat všech svých 16 letounů tohoto typu. Postupem času se však může výpadek maxů ještě zhoršovat s ­tím, jak má společnost přebírat nové stroje. Objednala jich 39, upustit od objednávek se přitom nechystá.

„Maxy budou jedny z nejbezpečnějších letadel, protože certifikační proces, který právě teď ve Spojených státech probíhá, bude jeden z nejpřísnějších, který kdy byl,“ uvedl spolumajitel aerolinek Roman Vik.