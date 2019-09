Opravený Boeing 737 Max čeká test. Na simulátoru ho vyzkouší šéf FAA

14:52 , aktualizováno 14:52

Opravy softwaru letounů Boeing 737 MAX se blíží do cíle. Výrobce tvrdí, že by měly být hotové do konce roku. O tom, zda se letouny dostanou do vzduchu, však rozhoduje někdo jiný – letecký regulátor FAA. Jeho šéf teď chce opravy na letadle vyzkoušet na vlastní kůži. Zatím však jen na simulátoru.