Jeden život Boeing cení na 3,4 milionu. Začne odškodňovat rodiny obětí

Peníze se budou vyplácet ze speciálního fondu, jehož založení firma oznámila v červnu. Nároky na odškodnění je třeba registrovat do konce roku. Právníci pozůstalých rodin, z nichž mnoho žene Boeing k soudu, fond považují za pouhý reklamní trik. Prostředky z fondu se ale budou vyplácet nad rámec případného odškodného ze soudních žalob.

„144 tisíc dolarů se ani nepřibližuje kompenzaci kterékoli z rodin,“ podotkl texaský advokát Nomaan Husain, který zastupuje patnáct rodin. „Tohle naše klienty neuspokojí. Rodiny chtějí znát odpovědi,“ cituje ho BBC.



Boeing 737 MAX 8 letecké společnosti Ethiopian Airlines spadl letos v březnu šest minut po startu z letiště zhruba 60 kilometrů od etiopské metropole Addis Abeba. Při nehodě zemřelo všech 157 lidí na palubě. Oběťmi byli lidé z 35 zemí, včetně čtyř Slováků.

Stejný stroj měl nehodu už loni v říjnu, kdy se letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 189 lidmi na palubě zřítilo po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy neštěstí nikdo nepřežil.

Firma v červenci rodinám a dalším poškozeným slíbila 100 milionů dolarů (2,4 miliardy korun). Později upřesnila, že polovina budou přímé platby rodinám, zbytek bude sloužit jako příspěvek na vzdělávací a rozvojové programy v zemích, kde letadla spadla.

Podle vedoucího právníka vyjednávání případu nehody Ethiopian Airlines chybí v oznámení Boeingu detaily. Podle něj jde primárně o snahu odvrátit pozornost od bezpečnostních otázek. Pozůstalí prý chtějí vědět, jak přesně se použije ta druhá polovina peněz.

Boeing už v květnu připustil, že o softwarovém problému letounů 737 MAX, který havárie způsobil, věděl zhruba rok, neinformoval o tom ale ani letecké společnosti, ani regulační orgány. V prohlášení trval na tom, že tato věc nepředstavuje bezpečnostní riziko. Provoz letadel 737 MAX je nyní po celém světě pozastaven.



O tom, kdy se budou moci letadla Boeing 737 MAX vrátit do provozu, budou rozhodovat jednotliví národní regulátoři, a to nezávisle na závěrech amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). V pondělí to na setkání regulátorů leteckého provozu v Kanadě řekl šéf FAA Stephen Dickson.

„Naší hlavní prioritou je bezpečnost a nestanovili jsme žádný harmonogram, do kdy svou práci ukončíme. Každá vláda pak učiní vlastní rozhodnutí, zda vrátí letadlo do provozu, a to na základě zevrubného posouzení bezpečnosti,“ uvedla FAA ve svém prohlášení.

V minulosti se většinou regulátoři v jednotlivých zemích drželi rozhodnutí FAA, vzhledem ke kritice amerického úřadu to ale tentokrát může být jinak, napsala agentura DPA. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) už dala na srozuměnou, že bude provádět vlastní testy. Sama firma uvedla, že očekává souhlas s provozem strojů na začátku letošního čtvrtého čtvrtletí.

