Airbus představil na airshow v Paříži nové letadlo a miliardové zakázky

Evropský výrobce představil model A321XLR, dálkovou verzi A321neo. Airbus v pondělí oznámil, že další řada letadel, které by mohly létat z Indie do Evropy nebo z Číny do Austrálie, by umožnila leteckým společnostem provozovat úzká letadla s jednou uličkou na mezikontinentálních cestách, píše britský deník The Guardian.

Podle agentury Reuters se očekává, že společnost potvrdí až 200 objednávek na nový model. Vlajkový dopravce Libanonu Midlle East Airlines oznámil, že si objednal čtyři A321XLR, které by měly být v provozu od roku 2023. Kalifornská společnost Air Lease Corporation podepsala objednávku na 27 nových modelů. K tomu si přiobjednala 50 letounů A220-300s a 23 modelů A321neo v celkové hodnotě 11 miliard dolarů.

Boeing se kaje

Boeing mezitím vyjádřil další výčitky kvůli letadlům 737 Max, který zůstane i nadále uzemněn kvůli dvěma katastrofickým nehodám. Za pády pravděpodobně může chybný software a senzory, zabil celkem 346 cestujících a členů posádky.

„Ztráty na životech nás velmi mrzí,“ omluvil se generální ředitel Boeingu Kevin McAllister s tím, že společnost lituje i následného narušení provozu leteckých společností, které musely letouny uzemnit. Kdy 737 Max znovu vzlétnou neřekl.

Aby toho nebylo málo, další neúspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Dodavatel motorů GE Aviation společnosti oznámil zpoždění kvůli problémům s částí motoru GE9X, který vyvíjí pro nové letadlo Boeing. Pokud se model 777X letos dostane na oblohu, bude největším dvoumotorovým dopravním letadlem na světě.