Dodavatelé tlačí plyn do zásobníků. Stojí je to pětkrát tolik, co vloni

Stát nově požaduje, aby zásobníky dodavatelů byly před začátkem zimy naplněné z 80 procent. Podle Kovaříka to firmy bude stát 60 miliard korun, zatímco v loňském roce by takové naplňování stálo přibližně dvanáct až třináct miliard korun. Uvedl to na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi, kde se řešilo téma budoucnosti tuzemské energetiky.

„Náš byznys musí sehnat peníze a musí je sehnat teď,“ řekl Kovařík. Důvodem pětinásobných nákladů není jenom zvýšená cena plynu na spotovém trhu, ale taky nároky s tím spojené: Operátor trhu požaduje vyšší garance, dražší je i zajištění na burze a garance u dodavatelů. Zálohy, které dodavatelé energií skládají u Operátora trhu s elektřinou (OTE), vzrostly meziročně k začátku dubna zhruba 2,5krát.

Samotnou Pražskou plynárenskou bude naplnění zásobníků na 80 procent letos stát zhruba pět miliard, zatímco loni to byla miliarda korun. Nedávno to uvedl šéf společnosti Martin Pacovský v rozhovoru pro MF DNES.

Podle slov Petra Kovaříka má Pražská plynárenská velkou výhodu v tom, že je vlastněná městem. Magistrát před pár dny firmě slíbil půjčku dvě miliardy korun na nákup plynu na zimu a zároveň se za ni zaručil u bank, u kterých společnost úvěruje.

Naopak nevýhodou Pražské plynárenské podle Kovaříka je, že se za současná situace stává politickým kolbištěm před podzimními komunálními volbami. Narážel tím na fakt, že schválení půjčky předcházela mnohahodinová diskuze zastupitelů, při níž opoziční ODS a ANO kritizovaly fungování společnosti i půjčku.

Kovařík na čtvrteční konferenci dále popisoval, jak by se mohl v naplňování zásobníků angažovat stát. Uváděl příklady z Německa, kde Německá státní investiční a rozvojová banka poskytuje úvěry pro energetické společnosti a zároveň samotný stát uvolňuje 1,5 miliardy eur (asi 37 miliard korun) z rozpočtu na pořízení dodatečných zásob plynu.

Na finanční náročnosti naplnění zásobníků plynem se shodují i další firmy. „Obecně lze říci, že skladování zemního plynu se proti předchozím letům výrazně prodražilo, a tedy zatíží více i naši společnost,“ řekla mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

„Finančně je za současné situace plnění zásobníků velmi nákladné a nese s sebou pro všechny hráče velká finanční rizika. Právě ty se snaží svým postupem ministerstvo průmyslu a obchodu zmírnit,“ dodal mluvčí firmy innogy Martin Chalupský.