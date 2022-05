Marshallův plán pro Ukrajinu. Evropští dárci slíbili přes 150 miliard korun

Polská a švédská vláda svolaly ve čtvrtek do Varšavy velké mezinárodní setkání na pomoc Ukrajině. Na Dárcovskou konferenci pro Ukrajinu se sjeli lídři a ministři evropských i unijních států, včetně hlavních představitelů Evropské unie prezidentky Evropské komise Ursuly von der Leyenové a předsedy Evropské rady Charlese Michela. Na dálku se připojit také ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj. Za Českou republiku se jednání účastní ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Jak už napovídá název konference, lídři jednají o finanční podpoře pro Ukrajinu, kterou bude potřebovat na obnovu své země, zdevastované ruskou invazí. Země zažívá válku už desátý týden. Předseda Evropské rady Michel ujistil, že Evropská unie za Ukrajinou stojí a pomůže ji s obnovou.

Setkání má za cíl vybrat další finanční prostředky na humanitární pomoc, obnovu infrastruktury a podporu ukrajinské ekonomiky v dlouhodobém horizontu. I přes řadu darů, které už zemi byly poskytnuty, potřeby Ukrajiny jsou podle polské vlády obrovské, a to kvůli rozsáhlým škodám, které způsobila ruská vojska. Polský premiér Mateusz Morawiecki upozornil také na to, že miliony Ukrajinců potřebují bezodkladnou pomoc.

První finanční pomoc přislíbila prezidentka Komise Leyenová, a to 200 milionů eur na humanitární pomoc pro Ukrajinu. Zemi zároveň vzkázala, že její boj je i bojem Evropské unie, která za Ukrajinou stojí. „Myslím, že pokud se nám podaří správně investovat miliardy eur, tak to společně s reformami nejenom obnoví vaši zemi, ale vydláždí to vaši cestu do Evropské unie. Sláva Ukrajině,“ řekla šéfka Komise. Zmínila také ekonomickou sílu, kterou Unie má a připomněla, že evropská sedmadvacítka včera schválila už šestý balíček sankcí vůči Ruské federaci.

Ukrajinský prezident Zelenskyj ve svém projevu vyjádřil přání, aby jeho země, co nejdříve získala postavení kandidáta na členství do Evropské unie. Podle něj nestačí sliby a perspektivy, nutné jsou praktické kroky. „Členství Ukrajiny v Evropské unii musí být absolutní skutečností. Nestačí sliby a perspektivy, ale praktické kroky. Vím, že jsme na tyto kroky připraveni, a vy to víte též,“ řekl prezident země.

Štědré Česko

Většina zástupců evropských i světových států přislíbila další miliony eur na pomoc a obnovu Ukrajiny. Dohromady pak země a organizace přislíbili podle polského předsedy vlády Morawieckého pomoc ve výší 6,5 miliard dolarů, tedy v přepočtu 151,4 miliard korun.

Český ministr zahraničních věcí Lipavský uvedl, že Česko od začátku konfliktu poskytlo humanitární pomoc ve výší 22 milionů eur. Během svého projevu pak přislíbil dalších 18 milionů eur, což byl jeden z nejvyšších darů.

Lipavský také přiblížil aktuální pomoc, kterou Česko poskytuje přicházejícím ukrajinským běžencům. „Česko přijalo od začátku konfliktu 300 tisíc uprchlíků, většinou ženy a děti, což představuje 3 procenta naší populace, jsme zemí deseti milionů obyvatel,“ uvedl na konferenci Lipavský.

Český ministr zahraničních věcí také řekl, že Česko bude chtít v rámci svého předsednictví Evropské Rady, které začíná v červenci, uspořádat obdobnou dárcovskou konferenci.

Kromě státních představitelů se konference účastní také zástupci Organizace spojených národů, Mezinárodního červeného kříže, UNICEF nebo Světového potravinového programu, který spadá pod organizaci OSN. Přítomni byli taktéž zástupci ekonomických a zdravotnických organizací.