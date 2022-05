Embargo se dotkne i ruské nafty. Náhrada ale není, čeká se další zdražování

Před možnými negativními dopady tohoto kroku nejen na českou ekonomiku varují i odborníci. Ti upozorňují na to, že evropské embargo na ruskou naftu může vyvolat tlak na další zdražování. Evropa totiž v současné chvíli nemá příliš jiných možností, jak by mohla ruskou naftu na svých trzích nahradit.

„Vytlačit ruskou naftu z českého prostředí se v současné době plnohodnotně nepodaří. Na trzích, a na těch evropských zvlášť, totiž můžeme pozorovat extrémní nedostatek nafty, což je vidět třeba i na maržích jednotlivých rafinérií,“ uvedl pro iDNES.cz analytik Boris Tomčiak ze společnosti Finlord.

Naftu by bylo nyní do určité míry možné importovat třeba ze Spojených států, ale i tam je patrný velký nedostatek této suroviny. Její zásoby jsou v USA na nejnižší úrovni za posledních několik desítek let, což značí, že celé Spojené státy americké nebudou příliš ochotné naftu do zemí Evropské unie vyvážet.

Státy Evropské unie se proto už začaly po naftě poohlížet jinde. Během dubna letošního roku stoupla přeprava této suroviny do Evropy hlavně z oblasti Perského zálivu, a to až o 130 procent na 379 tisíc barelů nafty denně, jak uvedla agentura Bloomberg. Jde o nejvyšší číslo od října roku 2020.

Boris Tomčiak ale varuje, že i tak bude nafta na českém trhu minimálně do konce letošního roku chybět a její cena zůstane i nadále vysoko. Rafinérie jsou totiž nastavené na určitý typ ropy, který mohou zpracovávat.

„Jednotlivé rafinérie je samozřejmě možné předělat, vyžadovalo by to však velké investice a zároveň by to i nějakou dobu trvalo. Většina evropských rafinérií je ale postavená na těžké ropě z Ruska. Jejich předělání může trvat klidně i jeden kalendářní rok a není tak možné ihned ruskou ropu nahradit. Kapacity evropských rafinérií nejsou zároveň tak vysoké, a i proto byla část tohoto procesu do této doby odkázána právě na Rusko,“ doplnil Tomčiak.

Těžká ropa podobné té z Ruska je dále třeba ve Venezuele, Íránu nebo Saudské Arábii. Vůči některým z těchto zemí ale EU uplatňuje sankce, od kterých by musela v takovém případě opustit.

Zároveň je podle něj pravděpodobné, že se bude nadále zvyšovat i cenový rozdíl mezi benzinem a naftou, což je problematické třeba i pro nákladní dopravu. Ještě dražší nafta totiž může vyvolat tlak na další zdražování i ostatních výrobků či služeb.

„Benzin a nafta prudce zdražují kvůli chystanému embargu Evropské unie na dovoz ruské ropy a paliv. Proto i ceny pohonných hmot v příštích dnech citelně porostou. Důvodem je markantní zdražování velkoobchodně prodávaných paliv na burze v Rotterdamu. Cena nafty se tam v pondělí tento týden vyšplhala v přepočtu až na více než 29 900 korun, což je nejvyšší hodnota od počátku letošního března,“ řekl ekonom Lukáš Kovanda.

Evropská unie bude muset také v dohledné době vyřešit, jak to bude s prokazováním původu rafinovaných produktů. Blok zemí tak musí přijít s jasnými pokyny, jak se kupříkladu postaví k motorové naftě vyrobené v indické rafinérii, která ale zpracovala ropu původem z Ruska.