Morálka, či jaderné přípravy? V USA spekulují, co dělal Gerasimov na Ukrajině

Zpráva nabízí pohled na to, jak americké ministerstvo obrany hodnotí Putinovo smýšlení po více než dvou měsících války. Podle dvou vysoce postavených vojenských představitelů, kteří zprávu přezkoumali, také spekuluje o potenciálu ruské jaderné eskalace.

Minulý týden šéf Pentagonu Lloyd prohlásil, že USA chtějí, aby se Rusko na Ukrajině oslabilo natolik, že už nebude schopné napadnout žádnou další zemi. Neobvykle otevřené prohlášení indikovalo změnu strategických priorit Spojených států vůči Rusku. Odpověď z ruské strany přišla od samotného prezidenta Vladimíra Putina.

„Pokud se někdo rozhodne zasáhnout do probíhajících událostí zvenčí a vytvořit pro nás nepřijatelné strategické hrozby, měl by vědět, že naše reakce bude rychlá, bleskurychlá,“ řekl ruským zákonodárcům v Petrohradu.

„Máme k tomu všechny nástroje – takové, kterými se nikdo nemůže chlubit. A nebudeme se chlubit. Použijeme je, pokud to bude potřeba. A chci, aby to všichni věděli. Už jsme o tom rozhodli,“ ujistil přítomné.

Jaká tato rozhodnutí jsou, zůstává pro americké zpravodajské služby záhadou. Ale jeden z činitelů amerických zpravodajských služeb řekl Newsweeku, že existují spekulace, že účel cesty generála Valerije Gerasimova na Ukrajinu byl dvojí: zkontrolovat a získat upřímný pohled na průběh války a sdělit vysoce citlivé informace ruským generálům o tom, co by mohla přinést budoucnost, pokud by ruská pozice na jihu Ukrajiny ještě více degradovala.

„Není to něco, co říkáte po telefonu,“ upozornil jeden z vysoký představitelů. „V tuto chvíli si nikdo nemyslí, že k jaderné eskalaci dojde na bojišti nebo přímo na Ukrajině. Ale pokud dojde k jaderné eskalaci, musí vojáci vědět, jaká opatření se od nich v období šoku očekávají. Útočí? Skrčí se a připravují se na odvetu? Stahují se do Ruska bránit stát?,“ představuje výčet možností.

Podle expertů by mohlo k demonstraci ruského jaderného odhodlání dojít například při živě přenášeném testu jaderné zbraně nebo by mohla hlavice explodovat nad Arktidou či vzdáleným oceánem.

„Demonstrační útok je rozhodně součástí ruského repertoáru. Dává to smysl? Dosáhlo by to svého cíle? Je to válečný zločin? Nedívejte se na to naší optikou. Přemýšlejte o tom jako Putin. Je zahnán do kouta, nemá žádné vyhlídky na to, aby vyhrál válku, a je zasažen ekonomickými sankcemi. K přežití bude potřebovat šok. Může se však dostat do pozice, kdy bude chtít boje zastavit všemi možnými prostředky,“ míní zástupce Strategického velení Spojených států, který pro server promluvil.

Vysoce postavený představitel ministerstva obrany USA uvedl, že Pentagon nadále monitoruje Putinovy ​​jaderné síly a zatím nevidí žádné aktivní přípravy na přímou hrozbu. Řekl, že ministr Austin je denně informován. Austin zatím podle něj nevidí žádný důvod měnit jaderný postoj Spojených států.