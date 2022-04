Pro lidi bude plyn i bez Ruska, říká šéf Pražské plynárenské

Minulý čtvrtek Pražská plynárenská zveřejnila nový ceník, od června značně zdražujete. Proč před létem?

Nechtěli jsme zdražovat v topné sezoně, kdy je spotřeba plynu největší. Reflektujeme dvě věci. Jedna věc je nárůst ceny plynu na trzích. Obecně se vždy zdražuje se zpožděním, takže doháníme cenový vývoj, kdy plyn stál v jeden okamžik 200 eur za megawatthodinu.

Vypadá to, že zdražujeme o hodně procent, ale v zásadě se ceník Standard a produkty na něj přímo navázané týkají jen menší části zákazníků, kteří mají většinou nízkou spotřebu. Tedy spíš těch, kteří na plynu jen vaří, než těch, kteří s ním topí. Většina lidí, co topí, má fixované smlouvy na dva roky a déle. A těch, co mají fixované ceny, se zdražení netýká.