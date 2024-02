Zemědělci ohlásili protest, za týden obsadí hranice kvůli dovozům z Ukrajiny

Do akcí by se měly kromě českých zapojit zemědělské organizace ze Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy nebo Lotyšska, dohodli se na tom jejich zástupci na úterním jednání v polském Otrebusy. „Nízké výkupní ceny a vysoké náklady, které mnohými politickými rozhodnutími ještě rostou, prostě dnes už jiné řešení nemají. Že je situace v Evropě naprosto tristní, dávají už měsíce najevo zemědělci v mnoha dalších evropských zemích. Je potřeba si to vyložit tak, že nejde o projev agrese, ale naopak jako volání o pomoc z často naprosto bezvýchodné situace,“ řekl prezident komory Jan Doležal.

Zemědělcům dále vadí přemíra byrokracie či příliš velké environmentální ambice Evropské unie.

O českých dotacích se teprve rozhodne

O možném domácím protestu, který by mířil proti nastavení českých zemědělských dotací, se zatím nerozhodlo. Komora dala ministrovi čas na dojednání změn do 1. března. „Pokud ministr Výborný nepřijde po dohodě s vládní pětikoalicí s přijatelným řešením pro zemědělce do 1. března, Agrární komora podpoří protesty, které již místy živelně propukají napříč republikou, a vyústí demonstrací.

Dne 29. února 2024 se uskuteční další mimořádné jednání představenstva Agrární komory, během nějž ministr zemědělství představí závěry jednání v rámci pětikoalice,“ dodala komora.

Prezident komory zdůraznil, že nechce, aby zemědělci ochromili fungování společnosti. „Chceme pouze důrazně upozornit na široké a prohlubující se problémy zemědělců. Z důvodu všech popsaných tlaků se hraje o jejich samotnou existenci, a jak jsme slyšeli na jednání v Polsku, ve stejném postavení jsou i zemědělci v ostatních zemích v Evropské unie,“ uvedl Doležal.

Protesty začnou už v pondělí

Mezitím plánují protesty i zemědělci vedení odborářským předákem Bohumírem Dufkem. Ti svolávají demonstrující do Prahy na pondělí 19. února. Podrobnosti chce Dufek zveřejnit odpoledne na tiskové konferenci.

Od všech těchto akcí se ovšem distancovala další skupina zemědělců sdružených v Asociaci soukromého zemědělství ČR. Protesty organizované Dufkem a bývalým prezidentem komory Zdeňkem Jandejskem nejsou podle předsedy asociace Jaroslava Šebka svolávány v zájmu skutečných sedláků. „Hovoří o změně vlády a nahrazení vlády parlamentních stran vládou odborníků, to rozhodně nepodporujeme,“ vysvětlil.