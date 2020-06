Oběd za 30 Kč a salát ve větší firmě. Průzkum si posvítil na závodní jídelny

Závodní jídelny tak vyjdou mnohem levněji než klasické restaurace, kde se průměrná cena obědového menu pohybuje kolem 130 korun. I přes nižší cenu je však podle průzkumu většina návštěvníků závodní kantýny spokojená. Zhruba 70 procent strávníkům v nich chutná a kvalitě jídla nic nevytýká.



Nízké ceny však netěší všechny. Podle 10 % zaměstnanců jsou stále příliš vysoké a nebo by se ještě mohly snížit. Zbylých 90 % si je naopak chválí a oceňují, že utratí méně než v restauraci.

Pro stejný podíl z nich je také přítomnost závodní kantýny důležitá. Ovšem pouze 30 % by do závodní jídelny úplně přestalo docházet nebo by v práci vůbec neobědvalo, kdyby nastaly nějaké dramatické změny. Zbytek by kombinoval jídlo z jiných zdrojů s občasnými návštěvami kantýny a pro zhruba 4 % strávníků nehrají změny v jejich návycích roli.

Bez stravenek obědvat nechceme

Nad závodním stravováním se ale v poslední době vznáší otazník. Kvůli schválení stravenkového paušálu, který by zaměstnavatelům místo dotací na jídlo a vydávání stravenek umožnil zaměstnance odměnit v podobě daňově osvobozeného finančního příspěvku, by si totiž mnoho lidí na pracovní obědy mohlo nechat zajít chuť.



„Průzkumy mezi zaměstnanci zjistily, že by při zdražení jídel či likvidaci stravenek významná část z nich přestala obědvat. To by nesporně vedlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu i ztrátě pracovních míst ve stravovacích provozech,“ zdůrazňuje Kateřina Cajthamlová, lékařka, která se mediálně proslavila i svými pořady o hubnutí a se Sdružením pro zaměstnanecké stravování spolupracuje.



Přestali byste při nahrazení stravenek finančním příspěvkem chodit na obědy? celkem hlasů: 160 Ano 31 Ne 124 Nevím 5

Sdružení pro zaměstnanecké stravování je i součástí projektu, který mapuje firemní stravování, s názvem Moje závodka. Organizátoři projektu tak mimo jiné ze zaslaných jídelních lístků hodnotili kvalitu nabídky z hlediska zdravé stravy.



Zdravé jídlo není samozřejmostí

Část jídelen z mapování vyšla dobře a a průzkum přinesl potvrzení, že kromě českých klasik nabízí i lehké a zdravější pokrmy. Nebývá to však pravidlem. V tomto směru si lépe vedly větší firmy, které kromě vícechodových menu nabízí i denní nabídky salátů, nebo mají v jídelně salátové bary.



V závodních jídelnách se stravuje zhruba 1,8 milionu Čechů. Kvalita stravy, kterou dostávají, se ale příliš často liší. „Cílem projektu bylo právě zmapovat rozptyl v kvalitě mezi dotovanými jídly. Kvalita jídla v restauracích se řeší neustále, ale o tomto segmentu, který přitom využívá velké procento Čechů, se toho mnoho neví,” uzavírá předsedkyně správní rady Sdružení pro zaměstnanecké stravování Linda Nejezchlebová.