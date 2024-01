Vývoj cen je pozitivní, řekl Kupka. Situaci jste nechali vyhnít, opáčil Havlíček

„V letošním roce budeme splňovat deficit veřejných institucí vůči HDP. Dostaneme se asi na 2,2 procenta,“ vyjádřil se v úvodu debaty ministr dopravy k otázce, zda je Česká republika připravená přijmout euro. Právě vládní deficit do tří procent HDP je jednou z podmínek pro přijetí evropské měny. Kupka věří, že v roce 2024 v Česku poklesne inflace a ekonomika se oživí.

„Je evidentní, že potraviny zlevnily. Zároveň v listopadu byl patrný velmi mírný růst reálných mezd. A myslím si, že se to tento rok potká. Vývoj je pozitivní,“ souhlasil Lochman.

S optimistickým výhledem Kupky a Lochmana ale nesouhlasí Radim Fiala z SPD. „Přál bych si, abyste měl pravdu. Potřebovali bychom, aby se ekonomika rozjela, ale sám víte, že vaše rozpočtová rada říká, že naopak ekonomika klesne o necelý jeden procentní bod. Ano, ekonomové nyní musí mít pozitivní očekávání, že inflace poklesne, ale potkáme se tady za půl roku a uvidíme,“ reagoval na Kupku v debatě Fiala.

Podle něj data sice naznačují, že například ceny potravin klesají, nicméně si myslí, že skutečný vývoj se teprve ukáže. „Ceny energií jdou dolů, ale nemyslím si, že to bude tak silný impuls k tomu, aby obchodníci zlevňovali. Oni nevědí, co bude za měsíc,“ řekl.

„Potravináři se budou chovat tržně, protože k tomu mají prostředí. Nesledujme první dny v lednu a výprodeje na vánoce. Teď to bude záležet na tom, jak se vypořádají s letošní rozdílnou DPH. A druhou věcí jsou ceny energií. U nich vláda nedělá, co by měla,“ kritizoval následně Havlíček.

Regulovanou složku totiž podle něj vláda „přehazuje“ na spotřebitele a firmy. „Chovali jste se tržně a měli jsme všechno nejdražší. Nechali jste to úplně vyhnít a teď tvrdíte, jak je to skvělé,“ vyčetl vládě způsob zastropování cen energií v pořadu.

Euro jako budoucnost?

V debatě se poslanci dostali také k tématu přijetí eura. Podle Lochmana je euro „budoucnost“ a země, které jím platí, přirovnal k extralize. „V rámci Evropské unie se ministři zemí, které mají euro, potkávají vždycky první a mnoho věcí navrhují a nasazují. Toto je extraliga, nevím, proč nechceme být v extralize. Jako malá exportní ekonomika budeme těžko žít na našem vlastním písečku,“ řekl.

Havlíček si ale myslí, že na přijetí eura není ta správná doba. „Musíme se dívat i z jiných úhlů pohledu, nebo to opravdu myslíme vážně, že chceme zcela ztratit naši suverenitu ve smyslu měnové politiky?“ ptal se.

Podle Lochmana by ale přijetí eura bylo výhodné pro firmy. „Ony vám řeknou, že to poslední, co vedou v českých korunách, jsou platy. Jsou vázány na spolupráci s Německem a na exportní politiku a ekonomiku, tak vedou většinu svých peněz v eurech. Kurzové ztráty jsou velmi vysoké,“ zdůraznil Lochman.

Havlíček ale podotkl, že zavedením eura by se zvýšily ceny služeb. „Nechci být populistický, abych tvrdil, že se automaticky všechno zdraží, ale pokud si uděláte férovou vědeckou studii ve všech zemích, kde se euro zavádělo, tak se zdražily zejména služby spojené s běžným obchodem. Toto jsou zásadní věci, které by negativně dopadly na středně příjmové a nízkopříjmové domácnosti,“ sdělil.