YD Capital: Do roku 2030 budeme spravovat majetek v hodnotě více než 100 miliard korun

YD Capital patří mezi nejrychleji rostoucí kapitálové skupiny v Česku. Od svého vzniku se zaměřuje na stabilní a dlouhodobě udržitelný růst založený na pevných hodnotách. Její portfolio tvoří především investice ve vybraných realitních projektech a v energetice. Založena byla Pavlem Rydzykem a dalšími členy představenstva. Nyní investiční skupina očekává, že do roku 2030 bude spravovat majetek v hodnotě více než 100 miliard korun.

Aktuálně v YD Capital probíhají významné změny v managementu s ohledem na cíle holdingu. „Tyto změny reflektují naše strategické směřování a snahu neustále se zdokonalovat a posouvat skupinu tím správným směrem,“ uvádí majitel a předseda představenstva YD Capital Pavel Rydzyk. „Zároveň tyto změny naplňují naši hodnotu spolutvůrčího přístupu, který lidem nabízí možnost posunout se a zastávat pozice, ve kterých mohou naplnit svůj potenciál,“ dodává Rydzyk.

Za restrukturalizací stojí plán udržet dynamiku a vysoký standard, který nabízejí movitější a náročné klientele. „Vzhledem k povaze naší organizace a našim pracovním požadavkům je pro nás klíčové mít zaměstnance, kteří dokážou rychle a efektivně plnit vize a integrovat se do pracovního prostředí,“ vysvětluje Pavel Rydzyk změny na důležitých postech.

Nové tváře v YD Capital

Jednou z nich je nástup Tomáše Jagelského na pozici výkonného finančního ředitele. Tomáš Jagelský má bohaté zkušenosti v oblasti finančního řízení, získané ve společnostech jako Penta a PPF. Tomáš Paulík, který tuto funkci zastával před ním, se v rámci koncernu plně zaměří na strategické plánování a celkový koncept skupiny.

O pozici výkonného ředitele YD Capital se Pavel Rydzyk podělí s Karin Ottahelovou, která bude zodpovědná za koordinaci vedoucích členů týmu a zajištění plynulé komunikace klíčových oddělení.

Výrazné změny čekají i marketingové oddělení, které nově povede David Lysek, a to včetně PR a veškerých eventů. Do YD Capital přichází s jasným cílem i vizí. Svou dlouholetou praxi v oblasti multikanálových marketingových a komunikačních strategií s primárním zaměřením na rozvoj značky sbíral postupně. Má za sebou množství spoluprací na řadě projektů menších i větších značek, mezi něž patří například Tatra banka nebo Heineken. Posledních pět let vedl marketingové týmy ve firmách s SaaS produktem, kde jeho cílem bylo posílit tržní postavení a úspěšně implementovat GTM strategie.

Vize YD Capital na nejbližší období tak nestojí jen na dosažení finančních cílů nebo expanzi na nové trhy. Aktuální vedení si klade za cíl vytvořit prostředí, kde každý bude mít možnost rozvíjet svůj potenciál, a tím přispívat k hlavní hodnotě YD Capital – spolutvůrčí spolupráci.