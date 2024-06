KOMENTÁŘ: Reality zase jedou, spojení s Prahou je při investici záruka

Zatímco loňský rok byl ve znamení zlevnění nemovitostí, za letošní první čtvrtletí se prodalo v Praze už 2,5 krát více bytů než za stejné období loni. Snižující se úrokové sazby budou ceny nemovitostí zvedat, protože hypotéky budou dostupnější a optimismus postupně poroste.

V hlavním městě žije téměř 1,5 milionů lidí a každý den sem dojíždí 300 až 400 tisíc lidí. Navíc počet lidí v Praze přibývá, do roku 2050 má v Praze přibýt 400 tisíc lidí.

V Praze budou do budoucna nemovitosti určitě dále zdražovat. Na druhé straně jsou zde nižší výnosy z nájmu než třeba na Ústecku nebo Ostravsku. To je dáno rizikem, které je v Praze nižší.

Ostravsko má potenciál

Morava tedy pro mě osobně není investičně příliš zajímavá, například Ostravsko má ale velký potenciál. Stejně tak jižní Morava, zde však nemám s nemovitostmi zkušenosti. Ve Zlínském kraji mi vzhledem k výdělkům přijdou nemovitosti drahé.

Z toho plyne i další doporučení, vyhnout se investicím do míst, kde je hodně sociálně slabých skupin obyvatel. Tabu je tak pro mě Ústecko, i když plánovaná rychlodráha pomůže růstu cen nemovitostí i zde. Vyhýbám se také Šluknovskému výběžku, Mostecku, Chebsku, kde je kvůli velké koncentraci neplatičů obtížnější vybírat nájmy.

Nad 30 tisíc, gymnázium a dostupnost do Prahy

Své investice naopak směřuji do míst s návazností na Prahu a zároveň do měst, kde během posledních 10 let přibývají obyvatelé. Mými kritérii jsou tedy počet obyvatel nad 30 tisíc, kvalitní gymnázium, dobrá dopravní dostupnost do krajského města nebo do Prahy, bohatý kulturní život, fungující zaměstnavatelé, například nové průmyslové zóny, které mají ještě dále růst.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník. Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání si prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních. Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí. V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností. Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Nevěřím venkovu, venkov se vylidňuje. Jedinou výjimkou jsou vesnice, které mají přímé dopravní spojení do krajského města pod 15 minut dojezdu vlakem nebo autobusem.

Pokud bych měl hodnotit investiční potenciál realit v okolí Prahy, neinvestuji na sever od Prahy, kde je Mladá Boleslav nebo Liberec, chybí tam kvalitní vlakové spojení a dálnice D10 už rychlejší nebude. To samé platí i pro okolí dálnice D1.

Hradec Králové a Pardubice velmi doporučuji

Východ od Prahy je naopak vhodný díky trati z Pardubic. Nejvíce obyvatel měly Pardubice ke konci roku 1989, téměř 100 tisíc, od té doby se počet obyvatel snižuje. Od devadesátých let ale roste počet obyvatel v okolí Pardubic, a to díky dostupnějšímu bydlení. Do Pardubic dojíždí denně 20 tisíc lidí za prací nebo studiem. To je výrazně více než třeba do Liberce nebo Hradce Králové.

Subjektivně tedy věřím hradecko-pardubické aglomeraci, kde žije téměř 350 tisíc lidí, jsou to hezká města, mají blízko do Krkonoš a jsou zde pracovní příležitosti.

Na jih od Prahy mi přijdou zajímavá města Tábor a Písek. Nevěřím ale Strakonicím, které jsou velikostně trochu menší. Tábor má skvělé vlakové spojení do Prahy a dostavuje se zde dálnice. Písek má dostatek kvalitních středních škol, město tak má téměř univerzitní charakter. Věřím také dostavbě Temelína, a proto i jednomu menšímu městu, kterým je nedaleký Týn nad Vltavou.

Na Karlovarsku se rozjede rekreační bydlení

Popelkou mezi kraji je Karlovarský kraj. Prezident Petr Pavel své první cesty věnoval Karlovarsku a Ústecku a tím se snažil nastartovat větší zájem o ně. Právě Karlovarsko je jeden z mála krajů, kde věřím rekreačnímu bydlení.

Do Krkonoš to rychlejší z Prahy nebude, ale do Krušných hor ano. Dálnice D6 sice nabrala zpoždění, ale měla by být do roku 2028 dostavěna. Pokud uděláme kružnici okolo Klínovce, zjistíme, že se odtud za dvě hodiny dostaneme do Prahy, ale i do Německa. Tam žije v dojezdové vzdálenosti dvou hodin od Klínovce osm milionů Němců.

Krušné hory se rozvíjejí a budou výrazně růst

Rostoucí přeshraniční spolupráce s Německem určitě zvýší poptávku po krátkodobých pronájmech v této části republiky. Například v okolí Božího Daru, Horní Blatné a Nejdku se počet přenocování v ubytovacích zařízeních za posledních 10 let zdvojnásobil. A na rozdíl od Jizerek nebo Krkonoš nejsou Krušné hory přeplněné.

Toto je můj subjektivní pohled na investice do nemovitostí. Neznamená záruku výdělku. Dobře jde vydělat i v jiných regionech. Obecně, čím rizikovější region, tím vyšší potenciál zisku, ale s větším rizikem.

Na nemovitosti je dlouhý investiční horizont

Základem je tedy dobře koupit nemovitost a mít dlouhý horizont. Krátkodobé spekulace s nemovitostmi většinou ke zbohatnutí nevedou. Navíc pokud se chystáte koupit nemovitost na investici, a ne pouze na lepší bydlení, většího úspěchu dosáhnete, když ji pořídíte v místě svého bydliště.

Protože pro vás bude jednodušší správa této nemovitosti. Pokud od nemovitosti budete daleko nebo správu svěříte někomu jinému, je dost pravděpodobné, že investice tolik výnosná nebude.