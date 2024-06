Výrobci prosecca zažívají krušné časy. Bojí se, že chuť jejich vína se zhorší

„Připadá mi, že už na nic není čas,“ stěžuje si Paola Ferrarová z vinařství Bele Casel, když prochází úhlednými vinicemi na svých svazích. Patří mezi ty výrobce prosecca, kteří v kopcích lombardské obce Asola ležící na půl cesty mezi benátskými kanály a vrcholky Dolomit čelí krizi. Její příčinou je bouřlivé a těžko předvídatelné počasí, které s sebou přinesla probíhající klimatická změna, píše list The Guardian.

Jarní mráz ničí pupeny vinné révy, letní bouře doprovázené krupobitím likvidují její listy a dlouhá sucha připravují révu o vodu. Naopak silné deště vyvolávají sesuvy půdy, které ji topí v bahně.

Právě přívaly tekoucí zeminy jsou obrovským problémem pro vinnou révu pěstovanou ve svazích. To se týká například benátské vinařské oblasti Conegliano, kde se spolu s Asolem vyrábějí ty nejexkluzivnější prosecca.

Dva extrémy najednou

Když ve zdejších kopcích silně prší, mohou se strmé svahy, na nichž se pěstují hrozny odrůdy Glera, rychle proměnit v přívaly rychle tekoucí zeminy. Naopak během dlouhých období sucha se voda, která dopadne na sluncem rozpálené svahy, rovnou odplaví. „Vliv obou extrémů je na rovině jedna věc, ale na strmém svahu je to úplně něco jiného,“ dodává Paolo Tarolli z padovské univerzity, který se zabývá vlivem klimatických změn na pěstování vína.

Klimatické změny se dotýkají vinařů všude na světě. Studie ve vědeckém časopise Nature zjistila, že do konce století by mohlo zmizet až devadesát procent tradičních vinařských oblastí z pobřežních a nížinných částí Španělska, Itálie, Řecka a jižní Kalifornie. Prosecco je přitom na nestálost počasí obzvláště citlivé.

„Největší strach není z toho, že se probudím a změna klimatu bude tak extrémní, že už nebudu moci pěstovat hrozny,“ popisuje Gregory Gambetta, rostlinný biolog a spoluautor zmíněné studie v Nature. „Strach je v tom, že tento produkt, který jsme léta vyráběli a který všichni vždycky milovali, už zákazníkům nebude chutnat,“ vysvětluje obavy pěstitelů vína.

Sítě, fíkovníky, rybníčky. A bezmoc

Někteří vinaři již začali měnit své postupy tak, aby jejich úroda zvládla výkyvům počasí lépe čelit. Zelené terasy v oblasti Valdobbiadene tak jsou posety černými sítěmi, které chrání hrozny před krupobitím. Někteří producenti se rozhodli experimentovat a sáhli po zařízení připomínající dělo, které do mraků vypouští plyn zabraňující jejich seskupování.

Jiní se spoléhají na přírodní řešení. Například vinař Ferraro používá fíkovníky, které stíní hrozny a ochlazují révu. Stromy také podporují bohatší směsici volně žijících živočichů, chrání rostliny před silnými větry a udržují stabilitu půdy při silných deštích.

Inspiraci lze hledat i v minulosti. Ještě před několika generacemi zemědělci často budovali ve svazích malé rybníčky, aby zachytili vodu. Výzkumník Tarolli říká, že tyto systémy jsou stále běžně k vidění na terasách v jihovýchodní Asii a východní Africe. V severní Itálii se tato praxe bohužel většinou vytratila.

Přestože se tyto postupy začínají opět prosazovat, zemědělci tvrdí, že mají nad stále prudším počasím jen malou kontrolu. Na italské vinici Bresolin, kterou založili tři bratři z vinařské rodiny s cílem věnovat se ekologickému zemědělství, vedla léta sucha a krupobití k neustálému stresu. „Každým rokem se zvyšuje míra stresu jak u rostlin, tak u producentů vína,“ upozorňuje Valentina Pozzaová, manažerka exportu společnosti Bresolin.

I když se snaží přizpůsobit, vysvětluje, že nedostatek jistoty způsobuje, že se zemědělci cítí bezmocní. „Nemůžete rozhodnout, zda bude sucho, déšť nebo krupobití,“ říká. „Čekáte a doufáte, že vše bude v pořádku. Snažíte se dělat to nejlepší, co můžete, ale nejste to vy, kdo rozhoduje,“ uzavírá podle The Guardianu..