Stále víc lidí pokukuje po bydlení u moře. V Česku je draho, říká průzkum

Investice do neovitostí jsou hned po penzijním spoření a penzijním připojištění třetí nejběžnější prostředek, jak uchovat hodnotu peněz. Pro srovnání investiční nemovitosti vlastní zhruba dvakrát tolik lidí než kryptoměny nebo akcie. Počty lidí, kteří do nemovitostí investují, navíc podle studie roste.

„Do investic začínají investovat i lidi s nižším středním příjmem,“ uvedl Michal Straka ze společnosti Ipsos. Zatímco dříve byly investice do nemovitostí doménou výše- a středněpříjmových, nově se o tento druh investic pokouší i lidé s čistým příjmem do 20 tisíc korun.

Spolu s tím roste i počet lidí, kteří výhledově zvažují nemovitost v zahraničí. Ty k těmto úvahám vede představa, že v Česku jsou nemovitosti dražší než v cizině. Tento dojem má podle Ipsosu 41 procent respondentů. Opak si myslí jen pětina. Naopak od investování v zahraničních nemovitostech lidi odrazuje neznalost právního prostředí v dané zemi a pak i jazyková bariéra. Ta může komplikovat i využití těchto nemovitostí v případě shánění nájemníka.

Bydlení u moře, nikoliv na horách

Nejčastěji se Češi poohlížejí po apartmánech a domech ve Španělsku, kde by rádo investovalo 25 procent Čechů. Jedenáct procent se poohlíží po druhém bydlení v Chorvatsku a po sedmi procentech pak zaujímají investiční příležitosti v Itálii a na Bali. To ukazuje, že dojezdová vzdálenost nemusí být rozhodujícím faktorem. Naopak je pro české investory zásadní to, zda je daná lokalita vnímaná jako bezpečná.

„Mladší ročníky mezi dvacátým a třicátým rokem přestávají být chalupáři, jako byla generace jejich rodičů. Radši volí prodloužený víkend v zahraničí,“ uvedl Martin Novák z poradenské společnosti Broker Consulting. Pro ně pak dává smysl pořídit si v cizině i nemovitost.

Právě možnost využít bydlení v zahraničí pro svoji vlastní rekreaci je jedním z lákadel, proč se lidé pro nákup nemovitosti v zahraničí rozhodnou. Jako důvod to uvádí patnáct procent z těch, kteří koupi nemovitosti v cizině zvažují. Jen pro zhruba pět procent je důvod zajištění bydlení na stáří nebo vidina budoucího prodeje, který může přinést vyšší výnos, než prodej nemovitosti v Česku.