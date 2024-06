Tahle země není pro chudý. Nový Zéland opouští rekordní počet obyvatel

K letošnímu dubnu byl počet emigrantů nejvyšší v celé novozélandské historii, plyne z dat společnosti Stats NZ. Ta uvádí, že během jediného roku odešlo z Nového Zélandu více než 130 tisíc lidí, píše portál The Guardian.

Mezi emigranty podobně jako v předchozích letech dominovali zejména novozélandští občané, kterých bylo celkem 81 200, což bylo zároveň o 41 procent více než v předchozím roce. Poslední podobné číslo zaznamenaly novozélandské úřady v průběhu roku 2012, kdy země odešlo celkem 72 400 Novozélanďanů. Do nedaleké Austrálie se rozhodlo odcestovat celkem 53 procent z nich.

Za loňský rok Nový Zéland také zaznamenal meziroční úbytek počtu domorodých obyvatel. Do země se totiž vrátilo pouze 24 800 lidí, což tedy bylo o 56 500 osob méně, než ze země odcestovalo. Předchozí rekord padl opět v roce 2012, kdy se tento rozdíl mezi odchozími a příchozími Novozélanďany dostal během jediného roku na hranici 44 400.

Země cizince láká

Ačkoliv Maorové ze země odcházejí, na druhé straně je tamní ekonomika populární pro jiné národy, které sem míří. Celkem se totiž na Nový Zéland vypravilo celkem 154 900 lidí. Mezi nejpočetnější skupiny se řadil Indové, Filipínci a Číňané. Celkový roční čistý migrační přírůstek činil 98 500 lidí.

Ačkoliv zůstává čistý migrační přírůstek pro Nový Zéland v pozitivních hodnotách, pro tamní vládu je rekordní počet odchozích varovnou zprávou. Průzkumy ukazují, že mezi hlavní důvody se řadí zejména vysoké životní náklady, které na tamním trhu už několik let přetrvávají. K tomu se ale přidává i nedostatek volných pracovních míst. Mnoho zejména mladých občanů zároveň vnímá alespoň několikaletý přesun do zahraničí za klíčovou epizodu v jejich vlastním životě a následný návrat zpět do své rodině nevylučují.

„V případě historického srovnání jsou změny v migraci obvykle způsobeny kombinací několika faktorů. Mezi ty hlavní se řadí podmínky na trhu práce,“ říká ke statistik manažer Tehseen Islam ze společnosti Stats NZ.

Populární je hlavně Austrálie

Varovnou zprávou je ale poměrně silná emigrace do sousední Austrálie, což může v praxi značit, že jednotlivci i celé rodiny odcházejí z Nového Zélandu natrvalo. Mohou kupříkladu kývnout na nabídku některého australských zaměstnavatelů, kteří se Novozélanďany snaží v posledních letech poměrně silně lanařit.

„Novozélanďany, kteří zemi nyní opouští, bude v budoucnu obtížné přesvědčit k návratu, pokud budou přetrvávat problémy na nemovitostním i pracovním trhu. Mohl by to být velký problém pro celou novozélandskou společnost, která aktuálně rychle stárne. Do zahraničí totiž často odchází i vysoce vzdělaní pracovníci a my potřebujeme co nejvíce mladých lidí, kteří jsou inovativní a přinášejí nové myšlení, abychom mohli být v čase produktivnější. Pokud mladé talenty ztratíme a nebudeme schopni je získat zpět, bude vše mnohem těžší,“ uzavírá pro The Guardian ekonom Brad Olsen.