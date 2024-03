Tisícovku na Spartu, stovku do bitcoinu. Tipsport rozjíždí investice do krypta

„Jsme fandové krypta už delší dobu a přemýšleli jsme, jak službu nabídnout i naším klientům. Viděli jsme, že pro zájemce není jednoduché se někam registrovat, že se musí z Česka přihlašovat do zahraničních aplikací kde nemůžou obchodovat s korunou a je to poměrně složité,“ vysvětluje zástupce generálního ředitele Tipsportu Zdeněk Brázdil.

Podle něj je sázkový byznys regulovaný podobně silně jako obchodování s kryptoměnami, proto firma využila své know-how i například při ověřování klientů, kontroly praní peněz a podobně.

Registrovaní uživatelé mohou v aplikacích Tipsportu a Chance investovat do krypta přes peněženku nazvanou Pluso. Jako partnera pro samotné obchodování si Tipsport vybral českou společnost Coinmate. „Chtěli jsme českou firmu, chtěli jsme, aby se dalo jednoduše obchodovat v korunách, v češtině a někoho, kdo nemá žádné problémy z minulosti,“ dodává Brázdil.

Vstupenka do světa krypta

„Naše mise je dostat kryptoměny mezi co největší část Čechů,“ popisuje motivaci ke spolupráci šéf Coinmate Roman Valihrach. Podle něj je krypto investiční příležitostí dekády. „I to, že Tipsport umožní bezpečně a jednoduše investovat do kryptoměn nám umožní zůstat na špici. Češi jsou celosvětově jedni z vůbec nejúspěšnějších investorů do bitcoinu,“ dodává Valihrach.

Podle Brázdila Tipsport nečeká, že by se z obchodování s kryptoměnami stala nová byznysová „noha“, na níž by sázková firma stála. Vnímá ji spíše jako příležitost, jak oslovit některé nové klienty a případně udržet i ty stávající, kteří by třeba plánovali si někdy kryptoměny nakoupit.

„Je to vstupenka do světa krypta,“ řekl Brázdil. Cílem firmy je mít v elektronické peněžence Pluso padesát tisíc klientů. „Spustili jsme to minulý týden, devět dnů po spuštění už máme 16 000 registrovaných klientů, tedy třetinu cíle máme splněnou,“ dodal Brázdil.

V peněžence lze nakupovat i prodávat, sledovat zisky a ztráty za různá časová období jak za celé portfolio, tak i za jednotlivé kryptoměny. Peníze z prodeje si klienti mohou převést rovnou zpět na svůj bankovní účet. „Sázet za bitcoiny se ale nedá, ty dva byznysy jsou kvůli legislativě striktně oddělené,“ říká Brázdil.

Zájemci si zatím obchodování spíš osahávají, průměrné investice se pohybují zatím okolo pět set korun, medián je zhruba okolo stokoruny. Výhledově však šéfové Tipsportu odhadují, že by objemy transakcí přes Pluso mohly dosáhnout řádově nižších miliard korun.