Objem obchodů s kryptem v Česku stoupl o třetinu. Transakcím vládne bitcoin

„Obchodování táhl především bitcoin, který v březnu zaznamenal historické maximum, když se jeho cena přiblížila 74 000 dolarů, tedy 5 000 dolarů nad dosavadním rekordem z listopadu 2021. Následovalo částečné vybírání zisků, což podpořilo vysoký objem obchodů,“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Březen byl pro bitcoin podle investičního analytika Wood & Company Tomáše Kacerovského významným měsícem, když překonal svou dosavadní maximální hodnotu. „Velký vliv na to samozřejmě mají americké fondy ETF, které zaznamenaly od svého schválení v lednu čistý přítok téměř 12 miliard amerických dolarů.

I přesto, že dochází k růstu cen ostatních kryptoměn, je to bitcoin, který stále udává směr a velká většina ostatních kryptoměn je na rozdíl od něj daleko pod svými maximy. To by se mohlo v následujících měsících změnit. Ethereum a jiné kryptoměny by mohly růstový náskok bitcoinu dohnat,“ dodal Kacerovský.

I když se cena bitcoinu po dosažení maxima následně snížila, přesto je stále podle analytika Portu Lukáše Rašky za první čtvrtletí vyšší o více než 60 procent. Stále vysoké jsou podle něj i šance na spuštění fondů ETF na ethereum. Společnost Fidelity, jeden z největších správců investičního majetku, podala v březnu registrační prohlášení potřebné pro schválení fondu Fidelity Ethereum Fund na největší opční burze na světě sídlící v Chicagu. Cena etherea za první čtvrtletí vzrostla o víc než 50 procent.

Podle obchodní platformy eToro Češi v prvním čtvrtletí nejčastěji drželi kryptoměny bitcoin, ethereum, cardano, dogecoin a XRP. Následují shiba, solana a litecoin.