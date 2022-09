V návrhu rozpočtu pro další rok chybí úsporný tarif na pomoc domácnostem

Ministr financí Zbyněk Stanjura se k rozpočtu vyjadřovat nechtěl. První vicepremiér Vít Rakušan na dotaz České televize odpověděl, že vláda s úsporným tarifem navzdory jeho absenci v rozpočtu na příští rok počítá.

Z úsporného tarifu by přitom lidé měli dostat většinu právě v příštím roce. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby finanční pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu, byla letos vyplácena každé domácnosti, která má uzavřenu smlouvu s dodavatelem elektřiny. V příštím roce bude pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu vyplácena přes jednotlivé komodity – elektřina, plyn a teplo.

„Nejsem si vědom, že by úsporný tarif nebyl narozpočtován. Za celkovou částkou 66 miliard, kterou jsme alokovali v minulých týdnech, si stojíme,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Na otázku ČT, zda tedy návrh rozpočtu s těmito výdaji počítá, ministr odpověděl, že s tím počítá on sám.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že kabinet úsporný tarif do rozpočtu dopíše. „Beru to tak, že klíčová jednání k rozpočtu nás čekají během příštích dvou týdnů na úrovni ministrů, na úrovni vlády,“ dodal.

Rozpočet pod palbou kritiky

Absenci úsporného tarifu ostře kritizuje opozice. Její zástupci, které ČT oslovila, upozornili, že pokud by vláda úsporný tarif do rozpočtu doplnila, pracovala by se schodkem přesahujícím 300 miliard.

„Deficit by nebyl 270 miliard, ale byl by o padesát miliard vyšší, to znamená nějakých 320 miliard. A byl by stejný jako schodek státního rozpočtu v roce 2022. Kde je to šetření?“ ptal se šéf poslanců SPD a místopředseda hnutí Radim Fiala.

„Je to neuvěřitelné, neuvěřitelná nekompetentnost ministra financí, protože toto je verze, na kterou on dal politický palec a kterou poslal vládě,“ komentovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Další příjmy může přinést válečná daň

Návrh rozpočtu představil resort financí 1. září. Stát by měl podle předlohy získat příjmy ve výši 1,749 bilionu korun a na druhé straně vydat 2,019 bilionu. Národní rozpočtová rada nevidí v návrhu státního rozpočtu ani ve střednědobém výhledu významnější posun k nápravě veřejných financí.

Návrh rozpočtu počítá proti letošku s příjmy vyššími o 136,3 miliardy. Víc peněz by stát měl získat z DPH, zčásti kvůli očekávanému ekonomickému růstu a zvyšovaní spotřebitelských cen. Vyšší inkaso se čeká také u daně z příjmů právnických a fyzických osob a také u spotřebních daní.

Stát by mohl získat další prostředky prostřednictvím takzvané válečné daně, jejíž podoba by měla být jasná už do 10. září. Týkat by se daň měla neočekávatelných zisků bank, energetických firem a možná i výrobců a distributorů pohonných hmot. Kolik by daň státu přinesla není jasné, ministr Stanjura ale uvedl, že by zisk z této daně měl jít na mimořádné výdaje. Mezi ty patří právě i energetický tarif.