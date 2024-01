Investice do startupů v Česku se propadly, trh prakticky zamrzl

Investice do startupů se v roce 2023 v Česku strmě propadly. Podle analýzy CzechCrunch se objem peněz, které startupy získaly, meziročně snížil o 75,5 procenta. Zatímco v roce 2022 putovalo do nich putovalo přes 46,5 miliardy korun, v loňském roce to bylo pouze necelých 11,5 miliard. Klesal přitom nejen objem investovaných peněz, ale i počet investic do startupů. Investoři zřejmě kupují menší části startupů, případně za své podíly nabízejí nižší částky, než dříve.

Důvodem propadu však není náhlá neatraktivita českých startupů, jako spíše celková nepříznivá nálada ve společnosti. „Roky 2021 a 2022 byly ve znamení velkého množství investic a rekordních valuací, a to jak u nás, tak v zahraničí. Trh s rizikovým kapitálem se však s příchodem ekonomického poklesu začal ochlazovat, investoři začali svůj přístup přehodnocovat a volili opatrnost tam, kde by dříve raději zariskovali,“ říká Tomáš Ditrych, partner advokátní kanceláře Mavericks.

Už na přelomu let 2022 a 2023 tak bylo možné pozorovat určité ochlazení a pokles. A v průběhu loňského roku startupový trh v podstatě zamrzl. „Rok 2023 byl obecně nepříznivý. Ekonomika klesala, stále byla velká nejistota ohledně cen energií, a hlavně byly vysoké úrokové sazby, u nichž bylo jasné, že časem klesnou,“ říká Vladimír Pikora, hlavní ekonom investiční skupiny CFG. Velká nejistota tak způsobila pokles apetitu po riziku, které s sebou investování přináší. „Mnoho lidí raději vyčkávalo a zaparkovalo dočasně peníze do státních dluhopisů, které nesly v porovnání s minulostí slušný výnos,“ myslí si Pikora.

Trendy udávají USA

Trh rizikového kapitálu ve střední a východní Evropě částečně kopíruje trendy z USA. A právě ve Spojených státech byly banky loni méně ochotné poskytnout půjčky. A zvláště pak rizikovějším startupům. „Velké obavy a následnou opatrnost investorů způsobil i krach Silicon Valley Bank v březnu 2023,“ dodává Tomáš Ditrych. Kromě toho měly startupy loni problém s půjčováním peněz i kvůli vysokým úrokovým sazbám.

Za takové situace se velmi špatně dělají byznysplány. „Řada odvětví, která léta fungovala, jsou najednou neperspektivní. Časem se snad vše usadí a vrátí do starých kolejí, a tím pádem vzroste i zájem o startupy,“ říká Vladimír Pikora. Že k tomu pomalu dochází, potvrzují i data advokátní kanceláře Mavericks. „V posledních měsících jsme zaznamenali výrazný nárůst v počtu transakcí,“ dodává Tomáš Ditrych.

Záleží na růstu

V letošním roce se proto očekává postupné oživení trhu rizikového kapitálu. „Investoři budou i nadále upřednostňovat investice do projektů se zdravým cashflow a udržitelným růstem,“ myslí si Tomáš Ditrych. Zároveň existuje důvodný předpoklad, že startupy zaměřené na technologické inovace, zejména v oblasti umělé inteligence, budou stále v hledáčku investorů. Postupný nárůst zájmu lze pozorovat už teď. „Již nyní vidíme, že se výše valuací a chuť investorů vkládat do projektů peníze postupně vrací, zvlášť u pre-seed a seed investic,“ dodává Tomáš Ditrych.

Pre-seed investice se řadí mezi nejrizikovější. V této fázi se z myšlenky definuje tzv. produkt s nejmenší možnou funkcionalitou a zkoumá se, zda je pro něj vůbec místo na trhu.

Seed investice označuje počáteční investici, která je nutná pro rozběhnutí podniku a pro udržení startupu při životě prvních několika měsíců. Tato investice probíhá ještě před tím, než startup začne vydělávat peníze.