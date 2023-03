Horký víkend českých startupů. Při pádu SVB závodily s časem

SVB dlouhodobě hrála významnou roli v rámci rizikového (venture) kapitálu nejen v USA, ale na celém světě. Posledních třicet let byla jedním z nejvýznamnějších pilířů, které podporovaly inovační ekosystém, zakladatele startupů a celou startupovou komunitu.

Silicon Valley Bank měla v americkém bankovním systému důležitou roli. Zaměřovala se na poskytování bankovních a finančních služeb pro technologické společnosti, startupy či další nejrůznější inovativní podniky po celém světě. Založena byla už v roce 1983. Poskytovala také odbornou pomoc ve vztahu k rozvoji podnikatelských projektů či investičnímu bankovnictví.

„Na význam SVB na tomto poli poukazuje také fakt, že necelých 48 hodin od jejího krachu se v Silicon Valley sešli lídři nejvýznamnějších fondů, aby SVB vyjádřili svou podporu. Mezi účastníky byli například lídři Sequoia Capital, New Enterprise Associates nebo Khosla Ventures,“ popisuje víkendové dění Peter Maslík, COO a spoluzakladatel startupu Investown.

Krach SVB ve firmách rezonuje na dvou úrovních. Pro banky a korporace jde hlavně o snížení rizika a celkově vyšší nároky na případné investice. Startupy a jejich zakladatelé zase právě teď řeší, co to pro ně do budoucna znamená z pohledu shánění peněz.

„Je nám v podstatě všem jasné, že přístup k venture kapitálu se tímto na určitou dobu ztíží. Pro některé startupy to bohužel bude mít těžké nepříznivé následky. Nejlépe na tom budou ti, kteří si zavčas uvědomili závažnost momentální ekonomické situace a svůj byznys model tomu již v uplynulých měsících přizpůsobili,“ upozorňuje Maslík.

České i světové startupy se podle něj budou muset zamyslet nad tím, jaké kroky učinit, aby minimalizovaly své výdaje. „Krach SVB neznamená, že peníze do startupů přestanou proudit úplně, ale náročnost financování se určitě zvýší, jelikož budou jak fondy, tak korporátní partneři opatrnější,“ uzavírá.

„Téma s námi rezonuje, všichni se teď budou více soustředit na spolupráci s většími bankami. Z mého pohledu je důležité, aby se nešířila panika, konkrétně na Twitteru to bylo přes víkend dost šílené. Situace bude mít určitě reálný dopad na ekonomiku, ale v podstatě se není dle dostupných informací čeho obávat, vláda to tu zvládá dobře,“ Richard Valtr, zakladatel Mews a dodává, že investoři se v návaznosti na situaci soustředí na to, aby převedli finance k největším bankám.

„Díky tomu, že máme Goldman Sachs, tak je to u nás snadnější. Je zajímavé, že i nyní nejspíš bude platit pořekadlo - krize může skýtat i příležitosti. Vypadá to, že se díky vzniklé panice možná pozastaví agresivní růst úrokové sazby a to bude mít ve výsledku pro startupy nakonec spíše pozitivní efekt,“ říká Valtr.

Krach americké Silicon Valley Bank je největším bankrotem banky od roku 2008, kdy vypukla finanční krize, která mimo jiné dramaticky srazila ceny amerických i evropských akcií.

„Všichni si vzpomněli na rok 2008, který máme stále všichni v hlavě. Určitě panují obavy z dalších řetězových reakcí a možné finanční nestability. Naštěstí se jeví zásah americké vlády a regulátora jako profesionální a dostatečně rychlý a potenciální vliv na ekonomický vývoj snad nebude nijak významný,“ míní lídr korporátního venture kapitálového programu Seed Starter Jiří Skopový.

Situaci startupů nyní aktivně monitoruje také společnost WOOD & Company. Skupina spolu s klienty investovala do řady venture kapitálových fondů, které následně peníze buď vložily do startupů, nebo je drží a investovat se teprve chystají. V obou případech mají peníze uloženy v řadě bank.

„V předvečer pádu Silicon Valley Bank začaly přicházet ze strany některých startupů a fondů zprávy o tom, že se snaží všemi silami své prostředky z banky vybrat. O den později, v pátek večer, jsme obdrželi zprávu od všech fondů a startupů, do kterých jsme investovali a které měly své prostředky u SVB, že se jim peníze podařilo včas z banky vybrat. Od kolegů z jiných společností jsme se však doslechli o případech firem a startupů, kterým se to již nepodařilo, a které zde měly uložené téměř veškeré hotovostní rezervy. To by pro ně znamenalo likvidaci,“ popisuje Tomáš Kacerovský, investiční manažer WOOD & Company.

Podle americké regulace měly být garantované pouze vklady do výše 250 tisíc amerických dolarů. Uklidnění přišlo v neděli večer středoevropského času, kdy americká centrální banka Fed oznámila, že garantuje všechny vklady do plné výše.

„Z krátkodobého hlediska je tak krize zažehnána a pro mnohé startupy i venture kapitálové fondy to znamená záchranu na poslední chvíli. Fed však zažehnal zejména možnou bankovní krizi. Pokud by totiž SVB padla, mohla by se vytvořit panika, kdy by se také klienti jiných bank snažili ve strachu své prostředky vybírat, a kdy by výplaty dané banky nemusely být schopny,“ doplňuje Kacerovský.

„Není startup jako startup, pokud máte 25 procent portfolia v kryptoměnach, což z mého pohledu není dlouhodobá reálná podniková ekonomika, a další čast investičního kapitálu v realitních projektech, kde nejste schopni získat maržovou valuaci, ale v rámci finanční krize vám může jednoduše spadnout trh o 30 procent, tak se nedivím podobným krachům v rámci likvidity,“ popisuje situaci Robert Artur Pierug ze skupiny Faba Capital a dodává, že je lepší pracovat s vysokým potenciálem startupů například v segmentu farmacie, nových technologií.

„Nemyslím si, že by situace kolem pádu SVB ovlinila evropské startupy, a to ani z pohledu makroekonomiky. Ze zkušenosti víme, že američtí investoři neradi investují kapitál do Evropy,“ říká Pierug.

Technologický sektor ovšem zůstává pod tlakem nižšího ocenění veřejných akcií a vyšších úrokových sazeb, a to bez ohledu na problémy SVB. Bezprostřední obavy se soustředily na sektory startupů a technologických firem, tedy těch, které mají značné nepojištěné vklady u SVB, a na jejich schopnost pokrýt krátkodobé potřeby, jako jsou mzdy.

„Mezi subjekty, které zveřejnily expozice vůči SVB, patřily společnosti Roblox (RBLX), Roku (ROKU), Rocket Lab (RKLB) a Unity Technologies (U) až po Circle, vlastníka stablecoinu USDC. Mohly mít ale dostatek prostředků jinde, získat pomoc od sponzorů z řad rizikového kapitálu nebo půjčky proti vydaným certifikátům SVB pro nucenou správu. Bez ohledu na to se úřady 12. března rozhodly zaručit všem vkladatelům v bance a umožnit jim okamžitý přístup ke vkladům, pokud o to budou stát,“ popisuje uklidněný trh Ben Laidler, stratég pro globální trhy ve společnosti eToro.

Nové technologické společnosti se již potýkaly s náročnějšími podmínkami kvůli nižším oceněním na burze a obtížnějším přístupem ke kapitálu, který přiškrtilo zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu. Současné problémy bankovního sektoru jim také nepomohly. Vše je tak nyní tlačí k tomu, aby se soustředily na vyšší výkony s menšími nároky na kapitál a staly se dříve ziskovými.