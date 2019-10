Manažeři i studující. O slevu na manžela má přijít až třetina příjemců

Nepracují, ale také o nikoho nepečují a stát je podporuje téměř 25 tisíci korunami ročně. Sleva na manžela či manželku se přežila a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by ji proto chtělo výrazně omezit. Přišlo by o ni odhadem 76 tisíc lidí a ušetřily by se dvě miliardy korun. Celkem podle odhadu MF DNES čerpá slevu na druhého z manželů více než 200 tisíc poplatníků.