Škodovka svolává do servisu přes tři tisíce aut, kontroluje airbagy

16:47 , aktualizováno 16:47

Automobilka Škoda Auto svolává do servisu 3 367 automobilů, které by mohly mít problém s airbagy umístěných u řidiče. Potíže by se mohly týkat modelů Fabia, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid a Superb vyrobených mezi lednem a srpnem 2018.