Na poště na Rychnovsku vybuchl balík. Uvnitř byl volant s airbagem

Hasiči dostali výzvu k zásahu v sobotu před jedenáctou hodinou dopoledne. Na poštu v ulici Dukelských hrdinů vyjeli profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a dobrovolníci z Kostelce nad Orlicí a Častolovic.

„Z balíku se kouřilo, takže si oznamovatelé mysleli, že došlo k zahoření. K žádnému požáru ale nedošlo. Známe to i z některých dopravních nehod, kdy se airbag aktivuje, že se z něj pak kouří a uvolňuje prášek. Naše jednotky spolupracovaly na místě s policií. Událost evidujeme jako technickou pomoc,“ říká mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

Není jasné, jak je možné, že airbag mohl z volantu v balíku vystřelit. „K vystřelení dává impulz elektřina, airbag by musel být napojený na elektřinu. Nevím, jestli by to dokázala spustit statická elektřina,“ uvažuje automechanik Jaroslav Martinec z Náchodska.

Airbagy se používají v autech jako bezpečnostní prvek. V případě nárazu se airbag rychle nafoukne s pomocí vyvíječe plynu před pasažérem, vzduchový vak přitom řízeně roztrhne přístrojovou desku. Krátce nato se vyfoukne, přitom uniká vzniklý plyn a uvolňuje se prášek používaný k zajištění vlastností vzduchového vaku. Airbag však účinkuje v kombinaci s bezpečnostními pásy.

Airbagy se velmi složitě testují. Oslovený expert, který se věnuje zkoušení mimo jiné právě airbagů, nechce ke konkrétnímu případu vyslovovat žádné závěry kvůli nedostatku podrobností.

„Airbagy procházejí mnoha různými testy - vibračními, nárazovými, solárními, teplotními šoky a dalšími - a nesmí se samovolně aktivovat. Záleželo na tom, co to bylo za volant. Zda to byl nový originální díl, ale pak bych se divil, že by ho někdo posílal poštou. Pokud si ho ale někdo objednal z vrakoviště, je těžké říct, v jakém byl airbag stavu,“ poznamenává odborník, ale své jméno nechce zveřejnit.

Testování airbagů podle něj směřuje k tomu, aby tento prvek obstál s původními vlastnostmi i po deseti letech provozování auta. „Statická elektřina by airbag mohla odpálit. Na druhou stranu se airbagy konstruují tak, aby je ani statická elektřina nespouštěla,“ říká.