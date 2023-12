Umělá inteligence zvýší komfort lidem, míní technický ředitel Schliegeru

Představte si dům, který ví, jak máte rádi vytopenou pracovnu během zimního odpoledne a kolik stupňů má být večer v koupelně. Představte si dům, který si hlídá počasí i ceny elektrické energie. Představte si dům, který schovává elektřinu vyrobenou ze solárních panelů do baterie a pak ji prodá na trhu, když je tam cena nejvyšší. To není scénář ze sci-fi knihy, ale reálný projekt, na kterém pracují vývojáři české značky Schlieger.

Základem je zapojení umělé inteligence a propojení zařízení v domě. Od solárních panelů na střeše, přes bateriové úložiště až po tepelné čerpadlo a žaluzie na oknech.

„Chceme pomoci lidem v domácnostech zvýšit jejich komfort. Například domy s fotovoltaikou, tepelným čerpadlem, autonabíječkou a baterií v garáži, mohou fungovat o mnoho efektivněji, když využijí, co aktuálně připravované technologie přinesou. Kdybychom si sami měli každý den prokombinovat, kdy budeme doma, jaké bude počasí a třeba i za kolik peněz bude v různých částech dne možné nakoupit elektřinu v rámci našeho SPOTového tarifu, bylo by to pro většinu populace prakticky nemožné. Ovládat naráz všechny systémy, aby hrály společně, je složité. My chceme nabídnout něco, co přívětivým způsobem dokáže přijmout pokyny a bude předvídat, co se bude dít v domácnosti a pomůže zvýšit komfort, a přitom uspořit energie,“ vysvětluje Petr Němeček, technický a produktový ředitel společnosti Schlieger, který vývojový tým vede.

Srdcem domu bude podle něj zařízení řízené umělou inteligencí, jemuž dali označení Smart A.I. Box. To bude „vnímat“, jak moc se slunce opírá na střeše do solárních panelů, ale „naučí“ se také potřeby obyvatel domu a v různých ročních obdobích, bude hlídat stav domovní baterie a zároveň bude monitorovat, co se děje na spotovém trhu s elektřinou.

„Cílem je udělat autonomní systém, který je schopen adaptace a bude komunikovat přívětivě,“ popisuje Němeček.

Energetika v tuzemsku prochází nejbouřlivější změnou za více než sto let. K velkým zdrojům elektřiny se přidávají solární panely, větrné elektrárny a další obnovitelné zdroje energie. Politici navíc připravují zákonný rámec pro komunitní energetiku. S náporem obnovitelných zdrojů se musí vyrovnat přenosová síť. Němeček věří, že dobře postavený systém s umělou inteligencí pomůže „vymazat“ nechtěné špičky a propady v síti.

Aby umělá inteligence mohla řídit jednotlivá zařízení, museli se vývojáři od Schliegeru dostat k datům. „Dodavatelé, většinou čínští, měli ve svých zařízeních něco, co dokázalo posílat data do cloudu. Problém byl zjistit protokoly a vyhnout se čínskému cloudu, tedy potenciálnímu velkému bratrovi, a napojit se napřímo. To umožňuje mít informace v reálném čase a také to umožňuje v systému pracovat v reálném čase. Při vývoji dalších výrobků, například baterie nebo střídače, které spolu musí velmi dobře vycházet, propojujeme týmy, které na těchto projektech pracují a tím dosáhneme toho, že si výrobky budou „dobře povídat“,“ popisuje Němeček.

Schlieger Smart A.I. Box by měl přijít na trh v roce 2024. V první fázi bude systém dostupný pro domácnosti, firemní sektor bude následovat později. Firma ho chystá i pro očekávaný boom komunitní energetiky.

Přestože systém využívající umělou inteligenci bude k dispozici příští rok, na letošním veletrhu For Arch Schlieger představil komponenty, které jsou pro spolupráci se Smart A.I. Boxem připravené. Na vývoji některých těchto produktů spolupracuje firma s univerzitami ČVUT Praha, VUT Brno a také Laboratoří tepelných čerpadel Buštěhrad. Řada představených novinek zahrnuje nová výkonná tepelná čerpadla Premium PRO, designové stohovatelné baterie Tower H pro fotovoltaické elektrárny a výkonný hybridní asymetrický střídač Asymo Hybrid.

„Jako první začne náš chytrý systém pracovat s našimi produkty. Takže když jej uvedeme v život, tak náš zákazník bude součástí „rodiny“ uživatelů, kteří mohou spolupracovat a optimalizovat výkon na více odběrných místech. Také optimalizace řízení bude lepší na vlastních produktech Schlieger. V budoucnu tam budeme zapojovat další a další výrobky,“ poodhaluje plány do budoucna Němeček.

Co zadání „propojit a řídit veškerá zařízení pomocí umělé inteligence“ znamená pro vývoj hardware? Kolik lidí na projektu v rámci společnosti Schlieger pracuje? Kolik peněz do projektu firma investuje? To vše se dozvíte v podcastu.