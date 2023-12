VIDEO: Umělá inteligence vytvořila zpravodajskou stanici včetně moderátorů

Moderátorka stojí ve studiu a mluví přímo do kamery. Po jejím úvodním komentáři se na obrazovce objevuje reportáž, která je automaticky přeložená z francouzštiny do angličtiny. Má to však háček. Situace, kterou znají miliony televizních diváků, je vytvořená umělou inteligencí – moderátorka je v realitě neexistující žena a překlad probíhá bez přítomnosti překladatele.

Novinku podle serveru Deadline v úterý představil startup Channel 1 podnikatele Adama Mosama a producenta Scotta Zabielskiho. Podle nich je tento projekt jen začátkem. V únoru či březnu se chce totiž firma pochlubit s kanálem FAST, k němuž si budou moci uživatelé stáhnout také mobilní aplikaci. Umělá inteligence se následně postará o to, aby mohli diváci sledovat takové zprávy, které je zajímají.

„Konečně jsme se dostali do bodu, kdy je pohodlné tyto zprávy sledovat. Nejde jen o vizualizaci, v budoucnu budou moct diváci s moderátory mluvit. A existuje mnoho dalších technologií, které můžeme využít k vylepšení zážitku sledování zpráv,“ uvedl Mosam, který o pilotním projektu mluví jako o „předváděcí epizodě“.

„Chtěli jsme dokázat, že jsme schopni tento nápad zrealizovat,“ dodal Mosam s tím, že projekt, na kterém se podílí jedenáct lidí, je zatím financován pouze z vlastních zdrojů. Díky této ukázce však věří, že sežene dostatek kapitálu na pokračování inovací.

Zprávy od reálných novinářů

S obsahem generovaným umělou inteligencí přichází otázka, do jaké míry budou zprávy důvěryhodné. Mnoho společností se totiž zaměřuje na problematiku deepfake a šíření dalších dezinformací v online prostředí, které v posledních letech značně narůstá.

„Musíme si být tohoto problému vědomi. Jako společnost se s tímto problémem budeme muset vypořádat, protože jak se technologie zdokonaluje, bude stále snazší generovat falešný obsah,“ je si vědom rizik Mosam.

Při vytváření zpravodajského obsahu proto bude Channel 1 spolupracovat s dosud neoznámenou tiskovou agenturou, čerpat bude také z obsahu nezávislých novinářů či vládních dokumentů, přičemž bude vždy poskytovat odkazy na tyto primární zdroje. „Chceme, aby se diváci cítili dobře a věděli, že zprávy přicházejí z důvěryhodných zdrojů. To je pro nás nejdůležitější, protože je nám jasné, že bez toho přijdeme o sledovanost,“ dodal Zabielski.

Když se bude jednat o výtvor umělé inteligence, objeví se na obrazovce speciální ikona, aby diváci věděli, jaká část zpravodajství je generovaná. Tato ikona se objeví i v momentě, kdy bude zapotřebí přeložit výpovědi lidí do jiného jazyka.

Nahrazení živých moderátorů

Použití umělé inteligence vyvolalo obavy v celém zpravodajském byznysu, když Mosam potvrdil, že výrobní náklady Channel 1 jsou mnohem levnější než platit několik zpravodajů, kameramanů, fotografů či moderátorů.

Cílem firmy však není nahradit novináře, kteří tvoří skutečné zpravodajství, vysvětlil Zabielski. A navrhl, že licencování obsahu by mohlo poskytnout zdroj příjmu místním zpravodajským kanálům.

K čemu však dojde, je nahrazení moderátorů. Tvůrci se radují z toho, že jejich moderátoři vypadají skutečně a jsou schopni gestikulovat. „Naši moderátoři mají už teď mnohem větší hloubku než osobnosti generované umělou inteligencí, které se objevují v Koreji, Indii nebo Číně,“ raduje se Mosam.

Cílem firmy poté je, aby si všichni diváci po celém světě mohli moderátora uzpůsobit k obrazu svému – vybrat si například jeho vzhled či barvu hlasu. Aplikace poté umožní uživatelům sledovat zprávy na podobném principu, jako funguje například TikTok. „Díky tomu se o vás poměrně rychle dozvíme, jaký typ zpráv chcete konzumovat,“ předestírá Mosam.