Likvidace, nebo insolvence. Do konce léta má být jasno, co bude se Sberbank

Likvidátorka Sberbank CZ Jiřina Lužová by chtěla mít nejpozději do konce léta jasno, zda banka půjde do likvidace, nebo do insolvence. Čím by prodej aktiv banky trval déle, tím více by banka podle ní ztrácela na hodnotě.