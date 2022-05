Města i kraj věří, že se jim stamiliony uvázlé ve Sberbank vrátí

Soud už rozhodl o jmenování likvidátorky, která rozhodne o dalším postupu.„Nyní je na likvidátorce, aby zjistila skutečný stav společnosti, tedy zda není předlužena. Pokud by tomu tak nebylo, následovaly by další kroky v procesu likvidace. Pokud by společnost předlužena byla, byl by likvidátor povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení,“ vysvětlila Alena Klimtová z Legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí ČR.

V rámci kraje nejde o malé peníze. Například sám krajský úřad měl na účtu u Sberbank 350 milionů korun, s úroky částka do konce dubna narostla o další téměř tři miliony.

„Kraj nyní čeká na výzvu likvidátorky banky, aby získal bližší informace o následném postupu, stanovení výše aktiv a pasiv, odsouhlasení pohledávek, stanovení věřitelského výboru a podobně,“ vysvětlila pozici krajského úřadu i většiny dalších majitelů účtů u Sberbank mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Vše záleží na posouzení likvidátora

„Momentálně tak nelze určit odhadovanou výši uspokojených pohledávek kraje, neboť takový odhad by byl pouze spekulativní a nebyl by založen na reálných podkladech, které má k dispozici pouze likvidátorka banky.“ Podobně vidí situaci i Gabriela Pokorná, mluvčí ostravského magistrátu. Město, včetně obvodů, u banky eviduje pohledávky za více než 211 milionů korun.

„Další postup bude záviset od posouzení likvidátora, který musí určit, zdali je společnost předlužena, a pak by byl podán insolvenční návrh, nebo se půjde jinou formou likvidace. Variant je pořád ještě více,“ vysvětlila mluvčí.

Desítky milionů korun měla na účtech u Sberbank uložena i další města v kraji. Hlavním důvodem pro výběr banky byly hlavně nabízené podmínky. „Město využilo služeb této české banky, která do února 2013 působila pod jménem Volksbank CZ, především kvůli výhodným podmínkám. Banka samozřejmě splňovala veškeré náležitosti vyplývající ze zákona,“ sdělil Stanislav Cieslar, mluvčí třineckého magistrátu.

Třinec část peněz včas zachránil

Třinec měl u Sberbank dva účty. Peníze z jednoho se městu podařilo zachránit na poslední chvíli, v den ruské invaze na Ukrajinu. U druhého účtu to tak rychle nešlo. „Z jednoho účtu město již ve čtvrtek 24. února 2022 převedlo 50 milionů korun na účet u jiné banky. U druhého účtu začala běžet měsíční výpovědní lhůta, zde má město i s úroky částku zhruba 51,49 milionu korun, na které čeká.“

Na to, co se dozví od likvidátorky, čekají i v Bohumíně. „Budeme oslovovat likvidátorku, abychom věděli, jaký bude další postup,“ konstatovala mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková. „Na běžném účtu máme u této banky 94 tisíc korun, na spořicím s výpovědní lhůtou pak přes pět milionů.“ Ve stejné situaci je třeba i Bruntál. Tamní radnice má na několika účtech necelých 50 milionů korun.

Na rozhodnutí likvidátorky ale nečekají jen radnice. Přes 150 milionů korun zůstalo na účtech Sberbank například i Ostravské univerzitě. „Zatím jsme dostali zpět, podobně jako další věřitelé, částku odpovídající zákonně pojištěnému ekvivalentu, 100 tisíc eur. Na další prostředky čekáme, věříme, že dostaneme zpět plnou částku,“ uvedla mluvčí univerzity Lucie Fremrová.