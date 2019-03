Legios Loco dluží miliardu korun, soud zahájil insolvenční řízení

Výběr hlavních událostí kolem společnosti HMS 28. října 2013 - Českobudějovický soud zahájil insolvenční řízení s lounskou vagonkou Legios. Návrh podala slovenská Všeobecná úvěrová banka (VÚB), které firma, která přesunula své sídlo do Českých Velenic na Jindřichohradecku a zaměstnává více než tisícovku lidí, dlužila více než 220 milionů korun.

6. listopadu 2013 - Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl návrh vagonky Legios na vyhlášení moratoria, stanovil předběžného správce. Z insolvenčního rejstříku také vyplynulo, že firma, která si změnila název na Industry plant LG, celkem dluží více než 2,75 miliardy korun.

21. března 2014 - Českobudějovický krajský soud vyhlásil úpadek vagonky Industry plant LG. Společnost následně vyhlásila reorganizaci a oznámila, že mění jméno na Heavy Machinery Services (HMS) a dále hodlá pokračovat ve výrobě.

3. listopadu 2014 - VÚB podala k pražskému vrchnímu soudu odvolání kvůli rozhodnutí v případu insolvenčního řízení s HMS. Podle VÚB byl verdikt insolvenčního soudu v Českých Budějovicích zmanipulovaný tím, že jej ovládli věřitelé s fiktivními pohledávkami s vazbou na podnikatele Františka Savova. O Savovovi, který je obviněný v kauze rozsáhlých daňových podvodů a žije v Londýně, se spekuluje jako o možném majiteli vagonky. Savov to odmítl s tím, že na firmu nemá ani neměl majetkové vazby. Pohledávky do řízení přihlásilo 322 věřitelů v celkové výši 3,285 miliardy korun.

13. dubna 2015 - Soud v Českých Budějovicích jmenoval po odstoupení Iva Haly novou insolvenční správkyní HMS Petru Hýskovou. Hala požádal o zproštění z funkce ze zdravotních důvodů. Důvodem Halova odchodu z funkce ale podle serveru iDnes.cz bylo to, že zatím nedostal prověrku Nejvyššího bezpečnostního úřadu.

8. června 2015 - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost VÚB, která u něj napadla insolvenční řízení vedené s HMS. Soud stížnost odmítl jako předčasně podanou a tedy nepřípustnou.

23. září 2015 - VÚB podala k českobudějovickému insolvenčnímu soudu návrh na jiný postup v kauze HMS. VÚB usiluje o to, aby soud reorganizaci podniku nahradil konkurzem.

14. ledna 2016 - Soud v Českých Budějovicích uznal žalobu VÚB pro zmatečnost v insolvenčním řízení s HMS. Podle soudu měl o insolvenci rozhodovat jiný soudní senát.

18. dubna 2017 - VÚB informovala o tom, že už není věřitelem HMS, pohledávku postoupila švýcarské firmě Mitteleuropa Kredit & Immobilien AG.

23. října 2017 - Českobudějovický krajský soud zakázal HMS manipulovat se svým majetkem. Podle rozhodnutí soudu firma zvýhodňovala některé věřitele.

11. června 2018 - Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem poslal bývalého manažera lounské vagonky Pavla Prázného na tři roky do vězení za neodvádění daní a jiných povinných plateb za zaměstnance. HMS má podle rozhodnutí soudu zaplatit ze stejného důvodu půl milionu korun.

25. října 2018 - V areálu HMS v Lounech zasahovalo zhruba dvacet policistů. Podle médií zásah souvisel s insolvenčním řízením firmy.

17. prosince 2018 - Insolvenční správkyně HMS Hýsková Hospodářským novinám řekla, že z HMS se v posledních měsících ztratily desítky milionů korun. Při říjnovém policejním zásahu ve firmě, kterého se správkyně účastnila, nalezla policie dokumenty, které podle ní mohou naznačovat pokus o vytunelování podniku. Vedení firmy svému jedinému zákazníkovi Legios Loco odpouštělo platby. HMS to vysvětluje nedopatřením během změn ve výrobě.

19. ledna 2019 - Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl reorganizaci HMS. Usnesení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku a je možné se proti němu odvolat do 15 dnů. V případě zamítnutí reorganizace se otevírá cesta ke konkurzu. Podle soudu jednání HMS od podání návrhu na povolení reorganizace vzbuzovalo pochybnosti o poctivosti jeho skutečných úmyslů. Firma například neplnila povinnosti vůči obchodnímu rejstříku, často střídala lidi ve statutárních funkcích a problematické bylo i obsazení dozorčí rady, které bylo podle soudu pouze formální. Faktický management není podle soudu možné identifikovat, řídicí struktura firmy se prolíná s vedením firmy Legios Loco. 5. února 2019 – Krajský soud v Českých Budějovicích zahájil insolvenční řízení proti společnosti Legios Loco.