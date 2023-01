Stát zruší rybářské lístky s platností jeden a tři roky. Chystá novelu vyhlášky

Dosud byla možnost získat lístek na jeden rok za stokorunu, na tři roky za 200 korun, na desetiletí za 500 Kč a tzv. doživotní lístek za 1 000 Kč. Stát se podle Mareše snaží snížit počet administrativních úkonů. Lístky na několik let mohli podle Mareše využívat spíše starší rybáři, kteří už neměli zájem o lístek například na dobu 10 let.

Ceny za rybářské lístky jsou ale klasicky nižší než ceny povolenek, roční členský příspěvek u svazu stojí 700 korun pro dospělého, mimopstruhová povolenka pak stojí na letošní sezonu člena svazu necelé 3 000 Kč.

Sjednotí se doba lovu přívlačí a muškařením

Novela také navrhuje sjednotit dobu lovu přívlačí a muškařením ve pstruhových rybářských revírech. Zatímco dosud je povolené lovit přívlačí do konce srpna a následně se může do konce listopadu lovit jen na umělou mušku. „Tento rozdíl je dán historicky s ohledem na tradičně vykonávaný lov lipana podhorního v podzimním období, a to lovem na umělou mušku.

S ohledem na pokles stavů populací lipana podhorního v České republice, který se udává až o 90 procent od roku 1990, se lov na umělou mušku zaměřil na pstruha duhového a sivena amerického, kteří jsou ovšem do pstruhových rybářských revírů vysazováni, a to pro zvýšení jejich atraktivnosti,“ píšou ministerští úředníci.

Mareš dodává, že navíc obě metody lovu od dob vzniku vyhlášky, tedy od roku 2004, doznaly značného vývoje, a že v současné době se prakticky překrývají a rozdíl v obou metodách je zcela minimální. Vláčet na pstruhových revírech na podzim půjde pouze s jednoháčkem.

Stát chce také sjednotit definice lovu ryb „na umělou mušku“ a „muškaření“, nově půjde jenom o muškaření. „Současné dělení je založeno zejména na rozdílné nástraze, kdy při současném lovu muškařením lze užít i nástrahu živou, zatímco při lovu na umělou mušku pouze nástrahu imitující hmyz nebo jiné organizmy. Takové dělení je nadbytečné a při důsledném přístupu by takto měly být děleny i další způsoby lovu, při nichž lze využít přirozenou i umělou nástrahu, jako je například lov přívlačí,“ vysvětluje důvodová zpráva k vyhlášce.

Za loňský rok se v revírech Českého rybářského svazu chytilo 1,47 milionu kusů ryb s průměrnou hmotností 1,66 kg na kus. Z toho bylo 823 tisíc kaprů s průměrnou hmotností 2,34 kg na kus.