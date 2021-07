Nepustit očkované na palubu byla chyba, může za to personál, říká Ryanair

Aerolinky se podle společnosti řídí pravidly cílových zemí, Švédsko pro cesty z Česka uznává vedle testů i potvrzení o dokončeném očkování, které nevpuštění pasažéři měli.



Na nedělní let Ryanairu z Prahy do Göteborgu nebylo vpuštěno asi 20 cestujících. Dopravce jim při odbavení neuznal potvrzení o dokončeném očkování proti koronaviru a vyžadoval ještě potvrzení o negativním testu. Švédsko přitom uznává pro vstup do země vedle negativního testu také certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19.



„Ryanair se plně řídí omezeními států, která se pravidelně aktualizují. V tomto případě byl řadě cestujícím na letu do Göteborgu nesprávně odepřen nástup na palubu manipulační společností na pražském letišti, která nepřijala doklad o očkování jako platnou dokumentaci pro vstup do Švédska. Od té doby byli manipulační pracovníci poučeni a postiženým cestujícím byly poskytnuty veškeré informace a nabídnuta vhodná pomoc,“ uvedla firma.



Pražské letiště k případu uvedlo, že kontrolu podmínek před odletem provádí vždy handlingová společnost, kterou si najímá letecká společnost. Ta přitom postupuje podle podmínek dopravce, který si může jednotlivé podmínky i zpřísnit. Zaměstnanci letiště do odbavení a kontroly podmínek podle mluvčí letiště Kateřiny Pavlíkové nezasahují.

Letiště zároveň upozornilo na to, že podmínky pro lety se neustále mění. Apeluje proto na cestující, aby si podmínky vždy kontrolovali předem.

„Pokud potřebují předložit vstupní formulář nebo potvrzení o očkování, negativním testu či prodělání nemoci, měli by si vše připravit před cestou na letiště. Zároveň doporučujeme mít všechny dokumenty rovnou v anglickém jazyce a ideálně vytištěné, případně i v elektronické verzi. Důležité je také číst pokyny letecké společnosti i cestovní kanceláře. Splnění podmínek vstupu do země se kontroluje s cestovními doklady a zavazadly již před odletem na přepážkách odbavení, proto je nyní celý proces delší. Cestující by tak měli být na letišti včas, tedy alespoň tři hodiny před odletem,” uvedla Pavlíková.