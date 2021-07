Lidé bez testu z Prahy neodletěli. Očkování jim pro let do Švédska nestačilo

Nepříjemné překvapení zažili cestující na pražském Letišti Václava Havla, když chtěli v neděli letět se společností Ryanair do švédského Göteborgu. Ač měli někteří dokončené očkování nebo potvrzení o prodělaném covidu-19, bez negativního testu je do letadla personál nepustil. Přitom Švédsko uznává pro vstup do země všechny tři zmíněné možnosti.