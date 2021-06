Spoje do Budapešti se kvůli fotbalu plní. Ryanair zdražil letenky a přidal let

Důvodem je osmifinálový zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy s Nizozemskem, která jej odehraje v neděli právě v Budapešti.

Do Budapešti jezdí pravidelně z Česka vlaky Českých drah a RegioJetu a také autobusy FlixBusu. Dráhy, které spoje provozují společně se svými zahraničními partnery, jezdí přes den v pravidelných dvouhodinových intervalech. Kromě pražského hlavního nádraží do nich můžou cestující přistoupit také v Kolíně, Brně a Břeclavi. Vlaky poté pokračují přes Bratislavu a Štúrovo do Budapešti.

„Pravidelné vlaky do Maďarska v tuto chvíli nabízejí dostatečný počet míst k sezení. Fanouškům, kteří se na zápas plánují vypravit, přesto doporučujeme pořídit si jízdenky a místenky v předstihu,“ uvedla mluvčí drah Vanda Rajnochová.

Zvýšený zájem už od středečního večera, kdy se o dějišti českého osmifinále rozhodlo, zaznamenal RegioJet, který pojede v Česku z Prahy přes Brno a Břeclav. Dopravce už proto na poptávku zareagoval. „RegioJet již posílil nedělní a pondělní vlakové spoje z Prahy a Brna do Budapešti a zpět, a to o místa v cenově nejvýhodnější třídě low-cost. Místa jsou k dispozici, ale rychle se prodávají, nicméně jsme připraveni zvážit další posílení kapacit,“ uvedl mluvčí Aleš Ondrůj.

Místa se pak plní i v autobusech FlixBusu. „Máme již teď dobré pokrytí,“ uvedla mluvčí Eva Krejčí. Autobusy budou vyjíždět z Prahy a následně zastavovat v Brně či Bratislavě.



Nejrychlejší spojení z Prahy ovšem letecky nabídne Ryanair. Irský dopravce má v plánu pravidelný spoj v neděli odpoledne, po zhruba hodinovém letu by v Budapešti měl přistát v 15:00, tři hodiny před výkopem.Tento letecký dopravce však nabízí zpáteční letenku do České republiky až za desetinásobek běžné ceny, a tedy necelých deset tisíc korun. Během dneška přidal na stejnou linku další spoj, kde se dá letenka aktuálně sehnat za 3000 korun. I tady se cena dynamicky mění podle zájmu cestujících.