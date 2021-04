Bojím se, že papírové peníze v Česku skončí do pěti let, říká ekonom

Mezinárodní měnový fond již před pár lety poukázal na to, že by papírové bankovky či kovové mince mohly z ekonomiky zmizet. Jako jeden z argumentů zaznívá, že to pomůže hospodářskému růstu v případě krize. „Zrušit hotovost bude strašně nepopulární, takže takové opatření bych čekal brzy po volbách, aby se na to do dalších zapomnělo,“ říká pro iDNES.cz ekonom Tomáš Havránek.