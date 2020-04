Oživení může být rychlejší než při minulé krizi, míní ekonom Jan Švejnar

„Krize tenkrát vzešla z finančního sektoru a ovlivnila ekonomiku tím, že nebyla poptávka. Teď někde chybí poptávka, někdo nemá zdroje na výrobu, někdo má zavřeno kvůli nařízení vlády. Jakmile se ale obnoví dodavatelské řetězce, zvýší se poptávka, jsou tu odložené nákupy a investice... V tom to bude zvrat k lepšímu, který bude rychlejší,“ řekl Jan Švejnar ve videorozhovoru pro iDNES.cz.

Dobrá hospodářská politika navíc může celý restart urychlit. Naopak některé země mohou zabřednout i do delší fáze poklesu. „Vidím to podobně jako přechod od centrálního plánování k tržnímu. Některé ekonomiky se odrazily rychle, třeba střední Evropa, jiným, jako Rusku nebo Ukrajině, to trvalo strašně dlouho,“ dodal.



Vážné by podle Švejnara bylo, pokud by se rozjela vlna bankrotů firem. „Kritické následky pro ekonomiku by nastaly, kdyby podniky krachovaly a nebyly schopné se vzchopit, kdyby se zpřetrhaly vazby mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a podniky nemohly, až se začnou zvedat, nabírat zpět zaměstnance,“ vylíčil černý scénář Švejnar.

Aby se mu hospodářství vyhnulo, je nutné v první fázi podniky udržet co nejvíce při životě, doporučuje ekonom. A to bez ohledu na velikost, od OSVČ, přes malé firmy až po ty velké. „A zajistit, že zaměstnanci mají opravdu dostatečné příjmy a mít i sociální politiku vůči těm nejslabším. Po té první fázi pak mít ten restart, kde je potřeba, aby bylo dost zdrojů, aby se podniky mohly rozjet, měly přístup k vnějším trhům,“ doplnil.

Kapitálový vstup státu do podniků považuje Švejnar za extrémní řešení, které však může být v jistých případech žádoucí. Jako příklad z minulé krize uvedl kroky americké vlády na záchranu pojišťovny AIG nebo automobilky General Motors.

Výhodu budou mít podle něj ty firmy, které dokážou po krizi rychle zareagovat a investovat do nových technologií. „V ekonomickém světě nastane změna, přechod na nové technologie a online, digitalizaci. Přecházet se bude ve všem a bude velký rozdíl mezi těmi rychlejšími a pomalejšími,“ uzavřel Švejnar, který ve videorozhovoru popsal i atmosféru v ekonomickém poradním týmu nebo dosavadní průběh epidemie ve Spojených státech, kde přednáší na univerzitě.